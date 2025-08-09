Obavijesti

DOMAĆIN OŠTEĆEN ILI NE?

VIDEO Osijek zapucao šansu pa tražio penal, sudac ostao nijem. Pogledajte i procijenite sami...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/Tportal

Veliku je priliku u 48. minuti imao Šopov nakon povratne lopte Bukvića, tukao je po zemlji, ali obranio je Zlomislić. U pravom fliperu lopta je pogodila Radeljića u ruku, ali sudac Ante Čulina procijenio je da nema kaznenog udarca

Nogometaši Osijeka dočekali su Rijeku u 2. kolu HNL-a na Opus Areni, a nakon dosadnjikavog prvog poluvremena s vrlo malo sadržaja, drugo je krenulo žestoko. 

Veliku je priliku u 48. minuti imao Šopov nakon povratne lopte Bukvića, tukao je po zemlji, ali obranio je Zlomislić. U pravom fliperu lopta je pogodila Radeljića u ruku, ali sudac Ante Čulina procijenio je da nema kaznenog udarca i nakon provjere s VAR sobom. 

 

Utakmica je u tijeku...

