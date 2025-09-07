Zanimljivo, slično je doživio i na utakmici finala Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a kada su mu navijači zviždali, a još je više šokirao sveprisutne nakon utakmice kada je išao slaviti s igračima londonskog kluba
ZVIŽDUCI ZA PREDSJEDNIKA
VIDEO Ovako je publika na US Openu reagirala kad se na ekranu pojavio Donald Trump
Čitanje članka: < 1 min
Carlos Alcaraz i Jannik Sinner sastali su se u finalu US Opena, a veliki događaj došao je ispratiti i američki predsjednik Donald Trump. Ipak, publika u New Yorku nije bila odveć oduševljena.
Kad se Trumpovo lice pojavilo na velikom ekranu, uslijedili su zvižduci dobrog dijela publike.
Zanimljivo, slično je doživio i na utakmici finala Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a kada su mu navijači zviždali, a još je više šokirao sveprisutne nakon utakmice kada je išao slaviti s igračima londonskog kluba.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku