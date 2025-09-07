VIDEO Ovako je publika na US Openu reagirala kad se na ekranu pojavio Donald Trump

Carlos Alcaraz i Jannik Sinner sastali su se u finalu US Opena, a veliki događaj došao je ispratiti i američki predsjednik Donald Trump. Ipak, publika u New Yorku nije bila odveć oduševljena.

Kad se Trumpovo lice pojavilo na velikom ekranu, uslijedili su zvižduci dobrog dijela publike.

Zanimljivo, slično je doživio i na utakmici finala Svjetskog klupskog prvenstva između Chelseaja i PSG-a kada su mu navijači zviždali, a još je više šokirao sveprisutne nakon utakmice kada je išao slaviti s igračima londonskog kluba.