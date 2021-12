Mnogo je kontroverze izazvala situacija oko penala Brune Petkovića u pobjedi Dinama kod Istre 1961 (2-0) i na društvenim su mrežama odmah krenule usporedbe s ostalim pucačima na čije se izvođenje penala nitko nije požalio kako na terenu, tako i nakon utakmica. Ove su sezone pucači u HNL-u zabili 23 gola, a u nastavku ih pogledajte sve i procijenite sami je li Petko pretjerao.

Prvi je na redu, naravno, prozivani Marko Livaja koji ima specifičan način izvođenja, nešto na tragu Jorginha iz Chelseaja koji je usavršio tehniku skoka prije šuta. Zabijao je Livaja protiv Rijeke i dva puta protiv Istre.

Penal protiv Rijeke (3-2) pogledajte od 5:33

Penale protiv Istre (3-1) pogledajte od 3:46

Nema tu ništa sporno jer penal 'klizi' do šuta i sve je bez zastajkivanja, a isto radi i bednjanski španer Robert Murić koji je zabijao protiv Hajduka te u dva navrata protiv Gorice. Baš kao i Livaja, 'Robi' je usavršio tehniku skoka, a očito ga ne mogu pročitati golmani HNL-a.

Pogledajte penal protiv Hajduka (2-3) od 4:43

Pogledajte penal protiv Gorice (4-3) od 6:00

Pogledajte penal protiv Gorice (2-0) od 2:18

Kod Josipa Drmića u pobjedi protiv Šibenika (2-1) nije bilo nikakvih problema i pucao je - kako 'Bog zapovijeda'.

Pogledajte penal od 5:03

Gospodin penal je svakako i Ivan Krstanović koji ih je zabio tri ove sezone i to protiv Istre 1961, Hrvatskog dragovoljca i Lokomotive. Dugi korak, bez zastajkivanja, lopta u mrežu, hvala, doviđenja.

Pogledajte penal protiv Dragovoljca (2-1) od 2:10

Pogledajte penal protiv Istre 1961 od 3:10

Pogledajte penal protiv Lokomotive (2-1) od 3:45

Marin Jakoliš u dresu Šibenika zabio je dva penala, oba na isti način. Nema tu previše pametovanja oko izvođenja penala. U dresu Šibenika penal je zabio i Mario Ćurić na koji se ništa ne može prigovoriti.

Pogledajte penal protiv Hrvatskog dragovoljca (1-1) od 2:13

Pogledajte penal protiv Slaven Belupa (1-1) od 1:45

Pogledajte Ćurićev penal protiv Hajduka od 4:40

Valentino Majstorović je onaj koji zastane daleko od lopte, a to je neki 'brisani prostor'. Zabio je tri penala, neki su se golmani žalili, ali suci to nisu uvažili. No, nakon sumnjivog penala protiv 'farmaceuta', nije više zastajkivao.

Pogledajte penal protiv Slaven Belupa (1-2) od 3:55

Pogledajte penal protiv Rijeke (2-2) od 3:34

Pogledajte penal protiv Osijeka (1-2) od 1:59

U dresu Lokomotive zabio je Marko Dabro, ali i on je 'samo opalio'.

Pogledajte penal protiv Šibenika (1-2) od 2:40

Za Istru 1961 je s bijele točke zabio Dion Drena Beljo koji je uz malo sporiji zalet matirao golmana.

Pogledajte penal protiv Lokomotive (2-1) od 4:08

Šećer na kraju kao posljednja osoba koja je u HNL-u zabila penal ove sezone je beskompromisni Kristijan Lovrić koji nije imao nikakve zadrške pri izvođenju.

Pogledajte penal protiv Rijeke (3-4) od 1:33