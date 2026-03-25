Bosna i Hercegovina u četvrtak igra kod Walesa u polufinalu doigravanja Svjetskog prvenstva, a tamo će imati veliku podršku svojih navijača. Neki su bili toliko originalni da su čak ponijeli i pečenje sa sobom
VIDEO Ovo je hit! Navijač BiH sa sobom na ključnu utakmicu za Mundijal ponio pečenu jaretinu
Hrvatska je jedina reprezentacija iz regije koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu, a u sljedećih nekoliko dana može nam se pridružiti Bosna i Hercegovina. Nakon niza katastrofalnih rezultata i turbulencija posljednjih godina, 'zmajevi' su se konačno stabilizirali pod vodstvom izbornika Sergeja Barbareza i došli jako blizu plasmana na Mundijal prvi put nakon 2014.
Samo 13 minuta dijelilo ih je od izravnog plasmana, no Austrija je došla do remija (1-1) i prvog mjesta u skupini, dok je naše susjede poslala u dodatne kvalifikacije. Bosna i Hercegovina u četvrtak od 20.45 gostuje kod Walesa u Cardiffu u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, a tamo će imati vojsku svojih navijača. Očekuju ih se nekoliko tisuća, naoružani šalovima, dresovima, zastavama i bubnjevima otputovali su za Wales, no nije samo to bilo u njihovoj prtljazi.
Sejo Brajlović, vlasnik popularnog sarajevskog restorana Brajlović, ponio je sa sobom raznorazne delicije iz svog restorana, a u koferu je pronašao mjesta i za pečenu jaretinu! Mnogi se, naravno, pitaju kako je uspio prenijeti i na koji način je prošao carinu, no poprilično su snalažljivi ljudi s naših prostora pa je tako i Sejo Brajlović prijateljima i sebi osigurao gozbu u Cardiffu uoči utakmice protiv Walesa. Prije nego što se grlo krene močiti, treba i dobro napuniti želudac, a za to se pobrinuo on. Na poprilično nesvakidašnji način.
- Došli smo ispratiti naše nogometaše, da pobijedimo i da proslavimo. Ponijeli smo i nešto malo da se počastimo. Šta je u koferu? Pečeno jare i svašta nešto. Dobit ćemo 2-0, Džeko će zabiti. On je čudo od igrača - kazao je za Dnevni avaz.
Cijela Bosna i Hercegovina nestrpljivo iščekuje utakmicu, možda i posljednja prilika legendarnom Edinu Džeki da s reprezentacijom zaigra na velikom natjecanju. Ako slave u Cardiffu, finale doigravanja (utorak, 20.45) igrat će u Zenici. Drugi polufinalni par čine Italija i Sjeverna Irska.
