VIDEO Ovo je hit! Navijač BiH sa sobom na ključnu utakmicu za Mundijal ponio pečenu jaretinu

Hrvatska je jedina reprezentacija iz regije koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu, a u sljedećih nekoliko dana može nam se pridružiti Bosna i Hercegovina. Nakon niza katastrofalnih rezultata i turbulencija posljednjih godina, 'zmajevi' su se konačno stabilizirali pod vodstvom izbornika Sergeja Barbareza i došli jako blizu plasmana na Mundijal prvi put nakon 2014.

Samo 13 minuta dijelilo ih je od izravnog plasmana, no Austrija je došla do remija (1-1) i prvog mjesta u skupini, dok je naše susjede poslala u dodatne kvalifikacije. Bosna i Hercegovina u četvrtak od 20.45 gostuje kod Walesa u Cardiffu u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, a tamo će imati vojsku svojih navijača. Očekuju ih se nekoliko tisuća, naoružani šalovima, dresovima, zastavama i bubnjevima otputovali su za Wales, no nije samo to bilo u njihovoj prtljazi.

Zenica: Kvalifikacije za FIFA Svjetsko prvenstvo, 3. kolo, Bosna i Hercegovina - San Marino | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sejo Brajlović, vlasnik popularnog sarajevskog restorana Brajlović, ponio je sa sobom raznorazne delicije iz svog restorana, a u koferu je pronašao mjesta i za pečenu jaretinu! Mnogi se, naravno, pitaju kako je uspio prenijeti i na koji način je prošao carinu, no poprilično su snalažljivi ljudi s naših prostora pa je tako i Sejo Brajlović prijateljima i sebi osigurao gozbu u Cardiffu uoči utakmice protiv Walesa. Prije nego što se grlo krene močiti, treba i dobro napuniti želudac, a za to se pobrinuo on. Na poprilično nesvakidašnji način.

Foto: instagram

- Došli smo ispratiti naše nogometaše, da pobijedimo i da proslavimo. Ponijeli smo i nešto malo da se počastimo. Šta je u koferu? Pečeno jare i svašta nešto. Dobit ćemo 2-0, Džeko će zabiti. On je čudo od igrača - kazao je za Dnevni avaz.

Cijela Bosna i Hercegovina nestrpljivo iščekuje utakmicu, možda i posljednja prilika legendarnom Edinu Džeki da s reprezentacijom zaigra na velikom natjecanju. Ako slave u Cardiffu, finale doigravanja (utorak, 20.45) igrat će u Zenici. Drugi polufinalni par čine Italija i Sjeverna Irska.