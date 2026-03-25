Obavijesti

Sport

Komentari 3
VESELO U CARDIFFU

VIDEO Ovo je hit! Navijač BiH sa sobom na ključnu utakmicu za Mundijal ponio pečenu jaretinu

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: 2 min
4
Foto: Armin Durgut/Duško Jaramaz/PIXSELL/Dnevni Avaz

Bosna i Hercegovina u četvrtak igra kod Walesa u polufinalu doigravanja Svjetskog prvenstva, a tamo će imati veliku podršku svojih navijača. Neki su bili toliko originalni da su čak ponijeli i pečenje sa sobom

Hrvatska je jedina reprezentacija iz regije koja je osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu, a u sljedećih nekoliko dana može nam se pridružiti Bosna i Hercegovina. Nakon niza katastrofalnih rezultata i turbulencija posljednjih godina, 'zmajevi' su se konačno stabilizirali pod vodstvom izbornika Sergeja Barbareza i došli jako blizu plasmana na Mundijal prvi put nakon 2014.

Samo 13 minuta dijelilo ih je od izravnog plasmana, no Austrija je došla do remija (1-1) i prvog mjesta u skupini, dok je naše susjede poslala u dodatne kvalifikacije. Bosna i Hercegovina u četvrtak od 20.45 gostuje kod Walesa u Cardiffu u polufinalu doigravanja za Svjetsko prvenstvo, a tamo će imati vojsku svojih navijača. Očekuju ih se nekoliko tisuća, naoružani šalovima, dresovima, zastavama i bubnjevima otputovali su za Wales, no nije samo to bilo u njihovoj prtljazi.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Sejo Brajlović, vlasnik popularnog sarajevskog restorana Brajlović, ponio je sa sobom raznorazne delicije iz svog restorana, a u koferu je pronašao mjesta i za pečenu jaretinu! Mnogi se, naravno, pitaju kako je uspio prenijeti i na koji način je prošao carinu, no poprilično su snalažljivi ljudi s naših prostora pa je tako i Sejo Brajlović prijateljima i sebi osigurao gozbu u Cardiffu uoči utakmice protiv Walesa. Prije nego što se grlo krene močiti, treba i dobro napuniti želudac, a za to se pobrinuo on. Na poprilično nesvakidašnji način. 

Foto: instagram

- Došli smo ispratiti naše nogometaše, da pobijedimo i da proslavimo. Ponijeli smo i nešto malo da se počastimo. Šta je u koferu? Pečeno jare i svašta nešto. Dobit ćemo 2-0, Džeko će zabiti. On je čudo od igrača - kazao je za Dnevni avaz. 

Cijela Bosna i Hercegovina nestrpljivo iščekuje utakmicu, možda i posljednja prilika legendarnom Edinu Džeki da s reprezentacijom zaigra na velikom natjecanju. Ako slave u Cardiffu, finale doigravanja (utorak, 20.45) igrat će u Zenici. Drugi polufinalni par čine Italija i Sjeverna Irska. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026