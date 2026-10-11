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VIDEO Pacersi izgubili, Zubac solidan u susretu predsezone

Piše HINA,
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VIDEO Pacersi izgubili, Zubac solidan u susretu predsezone
Foto: Trevor Ruszkowski
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INDIANA PACERS - ATLANTA HAWKS 117-119 Pacersi i Zubac pali kod kuće! Atlanta slavila 119-117, a Zubac ubacio 11 koševa u porazu

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Indiana Pacersi Ivice Zubca su upisali prvi poraz u predsezoni. Sinoć su bolji od njih na njihovom terenu bili Atlanta Hawksi sa 119-117. Zubac je na terenu proveo nešto više od 20 minuta i utakmicu je završio s 11 koševa (šut iz igre 4/6), pet skokova, dvije asistencije te po jednom ukradenom loptom i blokadom.

Kod Indiane su s po 13 koševa najučinkovitiji bili Pscal Siakam i Kelly Oubre Jr., dok je Atlantu u njezinoj drugoj pobjedi u tri predsezonske utakmice s 20 ubačaja predvodio Jalen Johnson. 

Pacersi su u prvoj predsezonskoj utakmici u srijedu pobijedili Minnesota Timberwolvese sa 123-112, a sljedeću igraju 14. listopada protiv Oklahoma City Thundera. 

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