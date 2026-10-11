VIDEO Pacersi izgubili, Zubac solidan u susretu predsezone

Indiana Pacersi Ivice Zubca su upisali prvi poraz u predsezoni. Sinoć su bolji od njih na njihovom terenu bili Atlanta Hawksi sa 119-117. Zubac je na terenu proveo nešto više od 20 minuta i utakmicu je završio s 11 koševa (šut iz igre 4/6), pet skokova, dvije asistencije te po jednom ukradenom loptom i blokadom.

Ivica Zubac getting right to work in the paint 🎨 https://t.co/KiVUkJwjU2 — Indiana Pacers (@Pacers) October 10, 2026

Kod Indiane su s po 13 koševa najučinkovitiji bili Pscal Siakam i Kelly Oubre Jr., dok je Atlantu u njezinoj drugoj pobjedi u tri predsezonske utakmice s 20 ubačaja predvodio Jalen Johnson.

Pacersi su u prvoj predsezonskoj utakmici u srijedu pobijedili Minnesota Timberwolvese sa 123-112, a sljedeću igraju 14. listopada protiv Oklahoma City Thundera.