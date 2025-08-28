Obavijesti

Sport

Komentari 2
GOLOVI S DVOBOJA

VIDEO PAOK je pritisnuo od početka i u 25 minuta zabio dva protiv Rijeke. Pogledajte kako

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/MaxSport

Rijeka se uspjela pribrati nakon prvog primljenog gola i Fruk je pogodio stativu odličnim udarcem lijevom nogom u 23. minuti, ali dvije minute nakon toga opet je zabio PAOK

Nogometaši Rijeke igraju uzvratnu utakmicu protiv PAOK-a u playoffu Europske lige. Od samog početka domaćin je krenuo vrlo agresivno i poveo već u 12. minuti. 

Iz kornera je ubacio Živković, a zabio je Meite za 1-0. 

Rijeka se uspjela pribrati nakon prvog primljenog gola i Fruk je pogodio stativu odličnim udarcem lijevom nogom u 23. minuti, ali dvije minute nakon toga opet je zabio PAOK. Ovog puta bila je to duga akcija domaćina, a lopta je došla do Konstanteliasa koji se "prošetao" po kaznenom prostoru hrvatskog prvaka i zabio za 2-0.

Golove pogledajte OVDJE

Podsjetimo, Rijeka je iz prve utakmice donijela prednost 1-0. Utakmica je u tijeku...

OSTALO

