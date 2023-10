VIDEO Sramotan potez igrača Paragvaja: Pljunuo na Messija!

Argentina, aktualni svjetski prvak, ostvarila je treću pobjedu u trećem kolu južnoameričkih kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., pobijedivši u četvrtak u Buenos Airesu sa 1-0 Paragvaj.

Momčadi koju vodi Lionel Scaloni bio je dovoljan pogodak Nicolasa Otamendija u trećoj minuti utakmice, dok je Lionel Messi, koji je ušao u drugom poluvremenu, dvaput pogodio stativu.

Utakmica je bila dosta napeta, a pred sam kraj utakmice Messi je imao sukob s igračem Paragvaja Sanabriom. Nakon sukoba Paragvajac je pljunuo u smjeru Messija.

Kapetan Argentine nije vidio što je Sanabria napravio jer mu je to napravio iza leđa, ali je za potez Paragvajca saznao nakon utakmice.

- Sanabria? Rekli su mi u svlačionici da me neko pljunuo. Istina je da uopće i ne znam tko je taj dečko. Ne želim pričati o tome jer će to otići predaleko ako nešto kažem, a to mi zaista nije cilj - rekao je Messi nakon utakmice.

Zanimljivo, Messi i Sanabria igrali su u mlađim kategorijama Barcelone, a susretali su se ranije na terenu jer je Sanabria igrao za Sporting Gijom i Betis.