VIDEO Pašalić zabio 'projektil', ali je čudesni Messi osigurao pobjedu Intera. Evo svih golova

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena (45+1) zabio za vodstvo svog Orlando Cityja u polufinalu sjevernoameričkog Leagues Cupa. Sjajno se hrvatski reprezentativac snašao pred golom Inter Miamija i snažnim udarcem "probio" protivničkog golmana. Ipak, u nastavku susreta Inter iz Miamija je pred svojim navijačima napravio preokret zahvaljujući Lionelu Messiju.

Argentinski čarobnjak prvo je u 77. minuti iz penala poravnao na 1-1, a u 88. je završio sjajnu akciju za preokret. Odličan dupli pas odigrao je sa Jordijem Albom pa preciznim udarcem zatresao mrežu Orlanda. Pobjedu kluba iz Miamija potvrdio je Telasco Segovia u sudačkoj nadoknadi (90+1).

U finalu, koje je na rasporedu u nedjelju, Inter Miami će igrati protiv Seattle Soundersa, koji su u drugom polufinalu u gostima pobijedili LA Galaxy sa 2-0.