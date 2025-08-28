Obavijesti

Sport

Komentari 5
AMERIČKI LEAGUES CUP

VIDEO Pašalić zabio 'projektil', ali je čudesni Messi osigurao pobjedu Intera. Evo svih golova

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Screenshot/X

U polufinalu Liga kupa, Orlando je protiv Inter Miamija poveo u nadoknadi prvog dijela sjajnim golom Pašalića. Ipak, u nastavku je Messi s dva gola preokrenuo, a Segovia potvrdio prolazak Intera u finale

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena (45+1) zabio za vodstvo svog Orlando Cityja u polufinalu sjevernoameričkog Leagues Cupa. Sjajno se hrvatski reprezentativac snašao pred golom Inter Miamija i snažnim udarcem "probio" protivničkog golmana. Ipak, u nastavku susreta Inter iz Miamija je pred svojim navijačima napravio preokret zahvaljujući Lionelu Messiju.

Argentinski čarobnjak prvo je u 77. minuti iz penala poravnao na 1-1, a u 88. je završio sjajnu akciju za preokret. Odličan dupli pas odigrao je sa Jordijem Albom pa preciznim udarcem zatresao mrežu Orlanda. Pobjedu kluba iz Miamija potvrdio je Telasco Segovia u sudačkoj nadoknadi (90+1).

U finalu, koje je na rasporedu u nedjelju, Inter Miami će igrati protiv Seattle Soundersa, koji su u drugom polufinalu u gostima pobijedili LA Galaxy sa 2-0.

Komentari 5
OSTALO

