VIDEO Pašalić zabio sjajan gol za Atalantu! Baturini sitne minute u porazu, Smolčić igrao

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Daniele Mascolo

Nikola Moro igrao je za Bolognu do 65. minute, dok su u sastavu Coma priliku s klupe dobila dva hrvatska igrača, Ivan Smolčić od 27. minute, a Martin Baturina od 81. minute

Veznjak hrvatske nogometne reprezentacije Mario Pašalić bio je strijelac za Atalantu u 1-1 remiju na gostovanju kod Parme u susretu 2. kola talijanskog prvenstva. Pašalić, koji je odigrao čitav susret, doveo je sastav kojega vodi Ivan Jurić u prednost preciznim udarcem sa 18 metara u 79. minuti, ali šest minuta potom Cutrone je najbrže reagirao na jedan odbijanac i poravnao na konačnih 1-1.

Pašalićev projektil možete pogledati OVDJE.

Matija Frigan zbog ozljede koljena nije konkurirao za nastup u sastavu Parme. Atalanta je stoga u prva dva kola osvojila dva boda, dok je Parmi ovo prvi bod u novoj sezoni.

Istovremeno je Bologna na svom terenu nadigrala Como sa 1-0 golom Orsolinija pa sada oba ta sastava imaju po tri boda.

Nikola Moro igrao je za Bolognu do 65. minute, dok su u sastavu Coma priliku s klupe dobila dva hrvatska igrača, Ivan Smolčić od 27. minute, a Martin Baturina od 81. minute. Nikola Čavlina je ostao na klupi Coma.

Na vrhu je Cremonese sa šest bodova.

