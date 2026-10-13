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VIDEO Perišić promašio penal u Ligi prvaka, PSV pao u minus

Piše Josip Tolić,
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VIDEO Perišić promašio penal u Ligi prvaka, PSV pao u minus
Foto: Arenasport/Screenshot
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LEIPZIG - PSV 1-0 Perišić promašio penal za PSV protiv Leipziga! VAR dosudio strogi jedanaesterac, ali ga je Vandevoort pročitao i spasio domaće

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Ivan Perišić (37) promašio je penal u 19. minuti utakmice Leipziga i PSV-a u Ligi prvaka. Hrvatski nogometni reprezentativac i kapetan nizozemskog sastava pucao je poluvisoko po sredini, nogom mu je udarac pročitao domaći golman Maarten Vandevoort.

Penal je glavni sudac Nicholas Walsh iz Škotske dosudio tek nakon poziva kolege Andrewa Dallasa iz VAR sobe. Ridle Baku igrao je rukom okrenut leđima u duelu s Rubenom van Bommelom nakon centaršuta s desne strane.

Snimku Perišićeva penala pogledajte OVDJE.

UEFA Champions League - RB Leipzig v PSV Eindhoven
Foto: Lisi Niesner

Bila je to pomalo stroga odluka Škota, ali "vatreni" nije iskoristio najstrožu kaznu na stadionu s kojeg nema dobre uspomene, gdje je u drami posljednje utakmice grupne faze Europskog prvenstva 2024. s Hrvatskom ispao od Italije kobnim golom Mattije Zacagnija iz 98. minute. Perišić je tako ostao na devet golova i devet asistencija u elitnom natjecanju iz 62 utakmice.

Omišaninu je to bio peti promašeni penal u karijeri ne računajući raspucavanja, prekinuo je niz od šest uzastopnih golova s kreča za reprezentaciju i klubove. Prije toga nije bio precizan dvaput za Club Brugge, jednom za Wolfsburg i jednom za "vatrene", u kvalifikacijama za Euro 2021. u trijumfu nad Mađarskom u Splitu (3-0). U seniorskoj karijeri sad ima učinak 10/15.

Bio je to vrlo skup promašaj za PSV jer je Leipzig, nakon puno bolje igre u nastavku, u 75. minuti poveo golom Brajana Grude udarcem s 20-ak metara.

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