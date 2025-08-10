Obavijesti

VEĆ JE NA 12 U SEZONI

VIDEO Petar Musa ne prestaje zabijati! Pogledajte bizaran gol nakon velike greške golmana

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Foto: Jerome Miron/REUTERS

Musa je sada na 12 golova i šest asistencija u 22 nastupa ove sezone! Prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je šest puta i još čeka na prvi gol

Petar Musa (27) nastavlja sa sjajnom formom u dresu Dallasa. Zabio je gol već četvrtu utakmicu zaredom, ovog puta nakon velike greške suparničkog golmana. 

Dallas je doma pobijedio Portland, a Musa je zabio već u osmoj minuti. Nakon duge lopte iz obrane koju je golman Portlanda Crepeau lagano uhvatio, lopta mu je ispala iz ruke točno na prsa Muse, a Hrvat ju je pospremio u mrežu. 

Drugi gol zabio je Abubakar u 62. minuti. Dallasu je ovo sedma pobjeda u 25. kolu i trenutačno je 11. na Zapadu. Portland je šesti s 10 pobjeda, sedam remija i osam poraza.

ŽIVE AMERIČKI SAN Ovo su Hrvati s najviše golova u 2025., Ante Budimir i Marko Livaja nisu na prvom mjestu...
Ovo su Hrvati s najviše golova u 2025., Ante Budimir i Marko Livaja nisu na prvom mjestu...

Musa je sada na 12 golova i šest asistencija u 22 nastupa ove sezone! Prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je šest puta i još čeka na prvi gol. 

