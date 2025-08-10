VIDEO Petar Musa ne prestaje zabijati! Pogledajte bizaran gol nakon velike greške golmana

Petar Musa (27) nastavlja sa sjajnom formom u dresu Dallasa. Zabio je gol već četvrtu utakmicu zaredom, ovog puta nakon velike greške suparničkog golmana.

Dallas je doma pobijedio Portland, a Musa je zabio već u osmoj minuti. Nakon duge lopte iz obrane koju je golman Portlanda Crepeau lagano uhvatio, lopta mu je ispala iz ruke točno na prsa Muse, a Hrvat ju je pospremio u mrežu.

Drugi gol zabio je Abubakar u 62. minuti. Dallasu je ovo sedma pobjeda u 25. kolu i trenutačno je 11. na Zapadu. Portland je šesti s 10 pobjeda, sedam remija i osam poraza.

Musa je sada na 12 golova i šest asistencija u 22 nastupa ove sezone! Prema Transfermarktu vrijedi šest milijuna eura. Za hrvatsku reprezentaciju nastupio je šest puta i još čeka na prvi gol.