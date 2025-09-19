VIDEO Pjacin početak iz snova u Nizozemskoj. Asistirao je za gol

Donedavni krilni napadač Dinama, Marko Pjaca, nije mogao zamisliti bolji početak svoje nizozemske avanture. U svom prvom nastupu za Twente, samo pet minuta nakon ulaska u igru, zabio je gol u preokretu njegovog Twentea protiv NAC Brede, a u drugom nastupu za nizozemski klub Pjaca je namjestio gol za vodstvo.

Twente je u šestom kolu Eredivisije odmjerio snage sa Spartom iz Rotterdama, a Pjaca je susret započeo na klupi. Ipak, ušao je u igru početkom drugog poluvremena, a nije mu trebalo puno vremena da napravi razliku na terenu.

Rezultat je bio 1-1 kada je Pjaca poveo napad po desnoj strani. Započeo je kombinaciju, a suigrači su mu vratili loptu, nakon čega je donedavni dinamovac napravio dobar lažnjak kojim je izbacio protivnika i dodao za Kristiana Hylnssona, koji je zabio za 2-1.

Twente je slavio s uvjerljivih 5-1, a Pjacinu asistenciju možete vidjeti OVDJE.