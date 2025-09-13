VIDEO Debi iz snova za Pjacu! Ušao s klupe i zabio prvijenac

Donedavni krilni napadač Dinama, Marko Pjaca, nije mogao zamisliti bolji početak svoje nizozemske avanture. U svom prvom nastupu za Twente, samo pet minuta nakon ulaska u igru, postigao je pogodak i najavio da bi mogao biti ključno pojačanje za posrnulog nizozemskog prvoligaša.

Njegov gol na stadionu Grolsch Veste nije donio pobjedu, ali je podsjetio nogometni svijet na talent koji se predugo skrivao u sjeni ozljeda i nesretnih okolnosti.

Gol koji vraća nadu

Subotnja utakmica 5. kola Eredivisie protiv NAC Brede nije dobro počela za Twente. Gosti su poveli već u 3. minuti golom Mohameda Nassoha, a domaća momčad dugo se mučila s pronalaskom puta do protivničke mreže. Trener je u 59. minuti odlučio na teren poslati svježe pojačanje, Marka Pjacu, koji je zamijenio Daana Rotsa. Bio je to potez koji je promijenio tijek utakmice.

Samo pet minuta kasnije, u 64. minuti, Pjaca je pokazao djelić svoje magije. Sam je započeo akciju na lijevom krilu, sjurio se prema sredini i odigrao precizan dupli pas s Kristianom Hlynssonom.

Nakon što je primio povratnu loptu u srcu šesnaesterca, 30-godišnji Zagrepčanin hladnokrvno je ciljao suprotni kut, a lopta se od vratnice odbila u mrežu za erupciju oduševljenja na tribinama. Bio je to njegov prvi pogodak još od travnja, kada je u dresu Dinama presudio Rijeci. Gol možete pogledati klikom OVDJE.

Drama do posljednje sekunde

Pjacin ulazak unio je prijeko potrebnu energiju u redove Twentea. U 82. minuti zamalo je postao dvostruki strijelac, no njegov pokušaj iz neposredne blizine zaustavila je greda. Ipak, pritisak se isplatio u 87. minuti kada je iskusni Ricky van Wolfswinkel realizirao kazneni udarac za potpuni preokret i vodstvo od 2:1.

Činilo se da će Pjacin prvijenac biti uvod u veliku pobjedu, no gosti se nisu predavali. U prvoj minuti sudačke nadoknade, Raul Paula šokirao je domaće navijače i postavio konačnih 2:2. Twente je tako ostao na samo jednoj pobjedi u prvih pet kola, no Pjacin nastup pruža optimizam za nastavak sezone.

Put iskupljenja nakon Maksimira

Pjacin dolazak u Nizozemsku bio je priča za sebe. Nakon sjajne povratničke sezone u Rijeci, vratio se u Dinamo no tamo je nakon samo godinu dana proglašen prekobrojnim. Cijelo ljeto bio je bez kluba, a onda je 2. rujna, u smiraju prijelaznog roka, potpisao dvogodišnji ugovor s Twenteom.

Prema izvještajima nizozemskih medija, posao je bio na rubu propasti zbog dodatnih zahtjeva igračevog tima, no uprava kluba pokazala je iznimnu upornost i osigurala potpis igrača čiji je talent neupitan.

Ovaj pogodak na debiju predstavlja tračak nade da bi Pjaca, nekadašnji član generacije koja je osvojila svjetsko srebro i igrač za kojeg je Juventus platio više od 20 milijuna eura, napokon mogao pronaći mir i kontinuitet.