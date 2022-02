Već danima su na Poljudu redovi za ulaznice za utakmicu šesnaestine finala Lige prvaka mladih između Hajduka i Atletica koja se igra u srijedu od 18 sati. Ljudi čekaju i po pola sata kako bi došli do vrijednog papirića i bili na stadionu u tjednu u kojem "bili" slave 111. rođendan.

Kapacitet je ograničen zbog epidemioloških mjera na 40 posto odnosno oko 13.000 ulaznica, a istovremeno raste i broj članova Hajduka, u 2022. godini ih je već 34.000.

Od subote kreće slobodna prodaja, a do petka pravo prvokupa imaju članovi i pretplatnici (koji trebaju preuzeti besplatnu ulaznicu). Pravo nastupa imaju Stipe Biuk i Marin Ljubičić, i oni bi mogli biti u kadru za okršaj s momčadi koju vodi legendarni španjolski nogometaš Fernando Torres.

- Zasad smo prodali nešto više od 3000 mjesta, uključujući i pretplatnike pa ima dovoljno ulaznica za one koji žele doći pogledati. Redovi su po cijeli dan, od jutra do mraka, ali to ide relativno brzo - rekao nam je Teo Prkić, šef Hajdukova odjela za članstvo.

- S obzirom na iskustvo s Osijekom, ovo me ne iznenađuje. Ovo je dokaz na koji su način ljudi vezani uz Hajduk, koliko ga vole i koliko im nije teško stajati po pola sata za ulaznicu - dodao je.

Koliko ne idu na ruku trenutačna epidemiološka ograničenja? Pogotovo u svjetlu utakmice protiv Slaven Belupa na 111. rođendan 13. veljače.

- Bio bi pun i da imamo duplo više mjesta, ali situacija je takva. Kapacitet je 40 posto, toga se držimo. Krenule su u prodaju ulaznice i za tu utakmicu protiv Slavena, i tu još ima dovoljno ulaznica - rekao je Prkić.

Što se članstva tiče, Hajduku ostaje još nadmašiti rekordnu 2016., kad je imao nešto više od 43.000 članova.

- Jučer smo prestigli cijelu 2021. što se tiče broja članova, nikad se nije dogodilo da u prvih mjesec dana premašimo cijelu prošlu godinu. Imamo sreću da je atmosfera oko kluba i prve momčadi odlična, to puno utječe na broj članova i ove gužve.

Tematski park Poljud također je privukao veliku pozornost navijača. Donatora za otkup dionica ima 4500, ime na velikim slovima "HAJDUK" upisalo je oko 1300 ljudi, a s prednje strane još ima manje od 500 slobodnih mjesta.

A uoči 111. rođendana klub je pokrenuo marketinšku akciju: traži 111 najboljih priča o povijesti kluba.

- Prijavilo se preko 500 ljudi na natječaj, traži se neko pozitivno iskustvo i priča s klubom, da pošalju tekst i fotografiju toga doživljaja i ulaze u bubanj za 111 nagrada. Prva nagrada je putovanje u Prag i posjet već legendarnoj pivnici Flek, druga je dres domaći dres iz nove sezone, treća nova rođendanska kolekcija - najavio je Teo Prkić.

"Bili tići" sigurno će imati rekordnu podršku, a mi smo pitali šefa odjela za članstvo bi li radije pristao na 50.000 ili 60.000 članova ili trofej?

- Mislim da će biti oboje. I dupla kruna i 50.000 članova - zaključio je Prkić.