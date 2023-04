VIDEO Plavo slavlje na Poljudu: Dinamovci autobusom stigli kod Boysa, igrači su zapalili baklje

Bio je to miran derbi bez previše buke. Bez žutih kartona, uz tek pokoju šansu u kojima je prednjačio Hajduk. Splićani su i postigli gol preko Mlakara, no on je poništen zbog zaleđa. Pa je s mirnih 0-0 Dinamo četiri kola prije kraja matematički potvrdio obranu naslova i slavlje je moglo početi.

U predivnom dekoru splitskog Poljuda dojam su pokvarile baklje Torcide na travnjaku koje su na trenutak prekinule utakmicu, kao i događaji na gostujućoj tribini gdje je BBB zapalio plastične stolice. No, ništa nije moglo pokvariti slavlje nogometaša Dinama, koji su osvojili 24. naslov hrvatskog prvaka.

Dinamovci su nakon utakmice obukli plave majice s natpisom "Dinamo Zagreb, prvaci Hrvatske 2023." i otišli podno gostujuće tribine pozdraviti Boyse. Tamo su stigli autobusom.

A slavilo se i dugo nakon završtka utakmice. Igrači su zapalili baklje na Poljudu i zaslužena fešta poprimila je dodatnu notu uspjeha. Orila se slavljenička pjesma usred Splita dok su dinamovci u crvenom odsjaju plamtećih baklji pjevali i navijali sa svojim navijačima.

Boysi su uzvratili i zapjevali onu poznatu:

- Daaaj mi samo pobjede, znaj da ipak meni značiš sve, Dinamo neka svud odjekuje, moje srce ludo voli te...

