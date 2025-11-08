Obavijesti

Sport

Komentari 0
PROTIV UNIONA

VIDEO Pogledajte asistenciju Stanišića za sjajan gol Diaza

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte asistenciju Stanišića za sjajan gol Diaza
Foto: Screenshot/SportKlub

Hrvatski reprezentativac počeo je dvoboj od prve minute na poziciji lijevog beka, a ovo mu je 10. nastup za minhenski klub u ovoj sezoni

Bayern je stigao u goste Union Berlinu u 10. kolu Bundeslige, a domaćin je poveo u 27. minuti golom Doekhija. Ipak, u 38. su gosti izjednačili, a pogodio je Luis Diaz na asistenciju Josipa Stanišića

Hrvat se našao u kaznenom prostoru domaćina i dodao na stranu za Kolumbijca koji se sjajno snašao. Prošao je čuvara praktički po liniji, a potom iz jako teške situacije "zakucao" loptu pod prečku. 

Asistenciju Stanišića pogledajte OVDJE

Hrvatski reprezentativac počeo je dvoboj od prve minute na poziciji lijevog beka, a ovo mu je 10. nastup za minhenski klub u ovoj sezoni. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu
LARA SANTINI

FOTO Splitska ljepotica najviše trenira donji dio tijela. Zovu je najsnažnijom ženom na svijetu

Rođena Splićanka u prošlosti se bavila gimnastikom i atletikom, a studentica je Kineziološkog fakulteta u Zagrebu. Trenira pet puta tjedno po dva sata, a najviše donji dio tijela jer se natječe u kategoriji wellness fitnessa
Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad Dinamo i Rijeka igraju u Europi?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Zvonimir Boban donio odluku o sudbini Marija Kovačevića!
ODRŽALI SASTANAK

Zvonimir Boban donio odluku o sudbini Marija Kovačevića!

Dinamo nakon četiri kola Europske lige ima sedam bodova i na 12. je mjestu, a u hrvatskom prvenstvu je drugi s 25 bodova, jednim manje od vodećeg Hajduka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025