VIDEO Pogledajte asistenciju Stanišića za sjajan gol Diaza

Bayern je stigao u goste Union Berlinu u 10. kolu Bundeslige, a domaćin je poveo u 27. minuti golom Doekhija. Ipak, u 38. su gosti izjednačili, a pogodio je Luis Diaz na asistenciju Josipa Stanišića.

Hrvat se našao u kaznenom prostoru domaćina i dodao na stranu za Kolumbijca koji se sjajno snašao. Prošao je čuvara praktički po liniji, a potom iz jako teške situacije "zakucao" loptu pod prečku.

Asistenciju Stanišića pogledajte OVDJE

Hrvatski reprezentativac počeo je dvoboj od prve minute na poziciji lijevog beka, a ovo mu je 10. nastup za minhenski klub u ovoj sezoni.