VIDEO Pogledajte atmosferu na treningu Hajduka uoči derbija

Prosječna posjećenost većine hrvatskih stadiona manja je od 3000 gledatelja. S druge strane, toliko je ljudi prisustvovalo treningu Hajduka uoči nedjeljnog derbija protiv Dinama. Čudesnu atmosferu stvorila je Torcida, a bez sumnje će to ponoviti i na samoj utakmici. Hajduk nakon dugo vremena dočekuje derbi kao vodeća momčad na tablici, no trenutno prolazi kroz krizu. I tu priča dolazi do navijača koji na svaki mogući način žele ohrabriti svoju momčad pred jednu od najvažnijih utakmica sezone.