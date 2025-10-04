SAŽETAK VUKOVAR - HAJDUK
VIDEO Pogledajte brutalan start Čaića protiv Hajduka i troboda vrijedan gol Rokasa Pukštasa!
VUKOVAR HAJDUK 0-1 Nogometaši Vukovara i splitskog kluba odigrali su zanimljivu utakmicu u Vinkovcima. Domaćin je od 25. minute igrao s igračem manje nakon isključenje Vite Čaića, ali svejedno je dobrano namučio favoriziranog gosta. Hajduk se dugo mučio, ali stigao do pobjede majstorijom Rokasa Pukštasa u 77. minuti
