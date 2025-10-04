Obavijesti

SAŽETAK VUKOVAR - HAJDUK

VIDEO Pogledajte brutalan start Čaića protiv Hajduka i troboda vrijedan gol Rokasa Pukštasa!

VUKOVAR HAJDUK 0-1 Nogometaši Vukovara i splitskog kluba odigrali su zanimljivu utakmicu u Vinkovcima. Domaćin je od 25. minute igrao s igračem manje nakon isključenje Vite Čaića, ali svejedno je dobrano namučio favoriziranog gosta. Hajduk se dugo mučio, ali stigao do pobjede majstorijom Rokasa Pukštasa u 77. minuti

SAŽETAK ISTRA - VARAŽDIN

VIDEO Pogledajte projektil koji je prekinuo nevjerojatan niz na utakmicama Istre i Varaždina

ISTRA 1961 - VARAŽDIN 1-0: U prvoj utakmici devetog kola HNL-a tri su boda ostala na Aldo Drosini nakon što je Istra 1961 s 1-0 pobijedila trećeplasirani Varaždin. Jedini gol na utakmici zabio je Stjepan Lončar, koji je u 64. minuti sjajnim dalekometnim projektilom donio tri bodova. Zanimljivo, prethodne tri utakmice između ovih klubova završili su 0-0, stoga je Lončar ovom 'bombom' stao na kraju nevjerojatnom nizu od više od 330 minuta bez gola.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Smanjena kazna Zavadlavu za tri hladnokrvna ubojstva 2020.

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Smanjena kazna Filipu Zavadlavu, privedeno četvero maloljetnika, poginuli Maltežani, slučaj Pere Ćosića, 15800 svinja eutanazirano zbog svinjske kuge, imena četiri ulice mijenja grad Zagreb...

SUDJELOVALO 20 MAJKI

VIDEO U Bjelovaru je po deveti put održana modna revija 'Ljepota roditeljstva'

BJELOVAR - U četvrtak je održana 9. modna revija 'Ljepota roditeljstva', u organizaciji Udruge 'Za zdravo i sretno djetinjstvo'. Sudjelovalo je 20 majki i očeva sa svojom djecom. Cilj revije dojilja je poticanje dojenja kao najprirodnijeg i najzdravijeg načina prehrane u počecima razvoja djeteta.

JUTRO NAKON TRAGEDIJE KOD SENJA

VIDEO Četvero mrtvih sletjeli su Range Roverom kod Senja: Auto izvlače brodica i vučna služba...

Dvojica muškaraca i dvije žene sletjeli su automobilom s ceste kod Senja u provaliju duboku oko 70 metara te završili u moru. Svi su preminuli. Potopljeni auto Range Rover brodicama tegle do Sibinja gdje ih čeka vučna služba.

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: HDZ-ovac novi 'kralj sunca'. Beroša čeka razgovor za posao

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: HDZ-ov 'kralj sunca' na čelu skupštine koja je njegovom ocu prenamijenila zemlju koju je naslijedio i zaradit će milijune. Hrvoje Petrač na slobodi. Beroša čeka razgovor za posao. Premijeri Plenković i Orban izgladili stvar. Teroristički napad u Manchesteru. Izraelci presreli flotilu za Gazu. Heroj u Istri spasio mladu djevojku. Invazivne bogomoljke šire se Hrvatskom.

