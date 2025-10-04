VIDEO Pogledajte brutalan start Čaića protiv Hajduka i troboda vrijedan gol Rokasa Pukštasa!

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: HDZ-ovac novi 'kralj sunca'. Beroša čeka razgovor za posao Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: HDZ-ov 'kralj sunca' na čelu skupštine koja je njegovom ocu prenamijenila zemlju koju je naslijedio i zaradit će milijune. Hrvoje Petrač na slobodi. Beroša čeka razgovor za posao. Premijeri Plenković i Orban izgladili stvar. Teroristički napad u Manchesteru. Izraelci presreli flotilu za Gazu. Heroj u Istri spasio mladu djevojku. Invazivne bogomoljke šire se Hrvatskom.

