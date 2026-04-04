VIDEO Pogledajte čudesan gol Dembelea u pobjedi PSG-a...

Paris Saint-Germain je u utakmici 28. kola francuske Ligue 1 na svom Parku prinčeva svladao Toulouse 3-1 i tako učvrstio vodeću poziciju na ljestvici. Utakmicu je obilježio Ousmane Dembélé, aktualni osvajač Zlatne lopte, koji je postigao dva gola, od kojih je prvi bio pravo malo remek-djelo.

PSG je od samog početka nametnuo svoj ritam, a prvu prijetnju stvorio je Khvicha Kvaratskhelia, čiji je udarac zaustavio golman Toulousea. Dominacija se isplatila u 23. minuti, kada je viđena prava majstorija. Nakon što je branič gostiju Mark McKenzie nespretno očistio jedan ubačaj, lopta se u visokom luku odbila na rub kaznenog prostora. Prije nego što je pala na travnjak, na nju je natrčao Dembele i fantastičnim volejom ljevicom zakucao je pod prečku za vodstvo domaćina.

Ipak, slavlje na Parku prinčeva trajalo je samo četiri minute. U 27. minuti, nakon kornera Cristiana Cásseresa, golman PSG-a Matvey Safonov loše je procijenio let lopte, što je iskoristio danski stoper Rasmus Nicolaisen i glavom pogodio za izjednačenje. Međutim, PSG se brzo vratio u prednost. U 33. minuti, nakon kornera Lee Kang-ina, Kvaratskhelia je prebacio loptu glavom, a na pravom se mjestu ponovno našao Dembélé i iz blizine je pospremio u mrežu za 2-1, rezultat s kojim se otišlo na odmor.

U drugom poluvremenu PSG je mirno kontrolirao utakmicu. Dembéléu je zbog zaleđa poništen i treći pogodak, kojim bi kompletirao hat-trick, dok su gosti iz Toulousea rijetko prijetili. Priču je zaključio Gonçalo Ramos, koji je u igru ušao s klupe, preciznim udarcem desnom nogom s oko 25 metara. Lopta se od stative odbila u gol za konačnih 3-1.

Ovom pobjedom PSG je pobjegao drugoplasiranom Lensu na četiri boda prednosti, uz utakmicu više. Toulouse je ostao siguran na devetom mjestu ljestvice. Utakmica je odigrana u petak kako bi pariška momčad imala više vremena za odmor i pripremu za četvrtfinalni dvoboj Lige prvaka protiv Liverpoola.