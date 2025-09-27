GOLOVI S UTAKMICE
VIDEO Pogledajte dvojbeni gol Rebića o kojem bruji Hrvatska
HAJDUK - LOKOMOTIVA 2-0 'Bili' su u 8. kolu HNL-a pobijedili Lokose i privremeno se poravnali s Dinamom na vrhu. Strijelci su bili Ante Rebić, koji je dao prvijenac za Hajduk, i Anthony Kalik, koji je riješio posao na Poljudu. Kod prvog gola upitna je pozicija asistenta Marka Livaja, VAR soba povukla je linije u krivoj situaciji na Rebića koji sasvim sigurno nije bio u zaleđu
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.