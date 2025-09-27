UŽIVO Hajduk - Lokomotiva: U Splitu borba za drugo mjesto, stigli su sastavi obje momčadi

NAJAVA

U drugoj utakmici današnjeg dana u HNL-u na Poljudu se sastaju Hajduk i Lokomotiva. Dvoboj počinje u 18.45, a prijenos emitira MAXSport 1. Samo bod razdvaja ove dvije momčadi na ljestvici.

Domaćin je u vrlo lošoj formi i ovaj je susret za njega izuzetno važan, a pobjeda imperativ. U posljednje tri utakmice Hajduk je osvojio samo jedan bod. Najprije je remizirao s Rijekom, a zatim izgubio od Varaždina i kod kuće od Dinama. Posljednji poraz u derbiju posebno je zabolio jer mu je najveći konkurent pobjegao tri boda.

Zabrinula je i utakmica protiv četvrtoligaša Koprivnice koju su "bijeli" odigrali tijekom tjedna. Iako su više od 70 minuta imali igrača više, domaćina su srušili tek u posljednjih desetak minuta. Zbog toga, ali i zbog primljenog gola s igračem više, Gonzalo Garcia našao se na udaru kritika.

- Nisam znao da su ljudi ljuti na mene, ali dobro je znati. Utakmica je važna, kao i protiv Dinama, kada smo odigrali odlično poluvrijeme i primili nepotreban gol. Ako smo dobro igrali protiv Dinama koji je pobijedio Fener, to nešto govori i o nama. Vjerujem da su ljudi realni, da su svjesni poteškoća, da znaju što radimo. Pobijediš sedam u nizu i izgubiš jednu, ispada da ništa ne valja. Igrač je jedan dan najbolji, a drugi dan najlošiji na svijetu - rekao je uoči susreta.

Pod kritikama i pritiskom nije Nikica Jelavić. On je momčad preuzeo početkom sezone i s njom radi sjajan posao. Mnogi su Lokomotivu vidjeli u donjoj polovici prvenstvene ljestvice, no zasad momčad s Kajzerice igra odlično, iako gotovo sve utakmice odrađuje na gostujućem terenu.

Podsjetimo, od početka sezone Lokomotiva ne igra na Kranjčevićevoj zbog gradnje novog stadiona, pa domaće utakmice odrađuje na Maksimiru.

- U Split putujemo rasterećeni, više nego Hajduk nakon poraza od Dinama, ali želimo nešto pokazati i na Poljudu - kazao je Jelavić uoči susreta.