KAKAV MAJSTOR

VIDEO Pogledajte fenomenalan gol Tonija Fruka! Ovaj projektil ne bi obranila ni dvojica...

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte fenomenalan gol Tonija Fruka! Ovaj projektil ne bi obranila ni dvojica...
Foto: MAXSport

Dočekao je loptu na desnoj strani šesnaesterca, silovito potegnuo iz poluvoleja i neobranjivo pogodio gornji lijevi kut. Irski golman mogao mu je samo zapljeskati

Kako bez čarobnjaka Tonija Fruka, pitaju se navijači Rijeke. Vuče klub svaku utakmicu, vodio ga je do naslova prvaka, a kako bi budućnost mogla izgledati bez njega, pokazala je prva utakmica protiv Shelbournea na Rujevici. No, znao je trener Rijeke Radomir Đalović kada se vrati njegov najbolji igrač, da će to biti drugačija priča na Tolka Parku...

Riječani igraju u Dublinu uzvratnu utakmicu trećeg prekola Europske lige, a nakon šokantnog poraza od 2-1 u prvom susretu, hrvatski prvak zagospodario je terenom i dominirao, nikako nije mogao probiti irski autobus, a onda se u 33. minuti ukazao velemajstor Fruk.

Shelbourne v Rijeka - UEFA Europa League - Third Qualifying Round - Second Leg - Tolka Park
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION

Dočekao je loptu na desnoj strani šesnaesterca, silovito potegnuo iz poluvoleja i neobranjivo pogodio gornji lijevi kut. Irski golman mogao mu je samo zapljeskati.

Gol pogledajte OVDJE 

Rijeka je nadoknadila zaostatak, mogla je do kraja poluvremena i do drugog gola, no domaćin se spasio. Kako god bilo, Đalović može biti zadovoljan izvedbom svoje momčadi koja je djelovala puno bolje nego na Rujevici. Ovakvu priliku ne smiju propustiti, ako prođu Shelbourne, plasirat će se u play-off Europske lige i osigurati minimalno jesen u Konferencijskoj ligi. 

