Obavijesti

Sport

Komentari 6
POGODIO JE IZ FAULA

VIDEO Pogledajte golčinu Fruka u slavlju Rijeke! Majstorijom je podsjetio zašto igra za 'vatrene'

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte golčinu Fruka u slavlju Rijeke! Majstorijom je podsjetio zašto igra za 'vatrene'
Foto: MAXSport/screenshot
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rijeka je u Gorici pobijedila nemoćni Rudeš 2-1! Vignato je načeo domaćina, a Fruk potom zabio nesvakidašnju golčinu iz slobodnjaka nakon crvenog Celjaku. Skoko je ublažio poraz domaćina u nadoknadi

Admiral

Rijeka je u sklopu 10. kola HNL-a gostovala kod Rudeša u Velikoj Gorici. Nogometaši Matjaža Keka slavili su 2-1 protiv nemoćnog domaćina koji je u 71. minuti ostao s igračem manje nakon crvenog kartona Celjak

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Toni Fruk pleše na svadbi VIDEO
Toni Fruk pleše na svadbi | Video: 24sata/Instagram

Iz tog prekršaja golčinu iz faula zabio je Fruk. Izveo je slobodni udarac s nekih 20-ak metara te odmjerenim i snažnim udarcem pogodio je tik uz vratnicu nemoćnog Rogića.

Za prvi gol je asistirao Vignatu koji je sam napravio većinu posla. Prošao je s lijeve strane prema srcu obrane Rudeša i uputio precizan i prizeman udarac te u petoj minuti susreta doveo Rijeku u vodstvo.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a, Europe i Kupa. Evo kad igraju Hajduk i Dinamo

Dinamo traži nokaut-fazu u Europskoj ligi, Hajduk nakon odličnog starta vjeruje u nastavak natjecanja u Konferencijskoj
Branili joj vezu s nogometašem, nije ih slušala: 'Nije kao ostali'
FOTO: LJUBAV SA SUPERZVIJEZDOM

Branili joj vezu s nogometašem, nije ih slušala: 'Nije kao ostali'

Perrie Edwards, pjevačica moćnog vokala i jedna od najprepoznatljivijih članica globalno uspješne grupe Little Mix, već godinama plijeni pažnju javnosti ne samo svojom glazbom, već i privatnim životom
Dinamo - Anderlecht 1-0: Modri se izvukli u infarktnoj završnici za prvu pobjedu u Europskoj ligi
TEŠKO IZBORENA POBJEDA

Dinamo - Anderlecht 1-0: Modri se izvukli u infarktnoj završnici za prvu pobjedu u Europskoj ligi

DINAMO - ANDERLECHT 1-0: 'Modri' su ostvarili prvu pobjedu sezone u EL-u, a čovjek odluke bio je Beljo, koji je u 96. minuti zabio penal. Belgijci su u jednom napadu čak dva puta pogodili gredu, ali odlaze praznih ruku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026