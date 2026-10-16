VIDEO Pogledajte golčinu Fruka u slavlju Rijeke! Majstorijom je podsjetio zašto igra za 'vatrene'

Rijeka je u Gorici pobijedila nemoćni Rudeš 2-1! Vignato je načeo domaćina, a Fruk potom zabio nesvakidašnju golčinu iz slobodnjaka nakon crvenog Celjaku. Skoko je ublažio poraz domaćina u nadoknadi
POGODIO JE IZ FAULA
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Rijeka je u sklopu 10. kola HNL-a gostovala kod Rudeša u Velikoj Gorici. Nogometaši Matjaža Keka slavili su 2-1 protiv nemoćnog domaćina koji je u 71. minuti ostao s igračem manje nakon crvenog kartona Celjak.
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Iz tog prekršaja golčinu iz faula zabio je Fruk. Izveo je slobodni udarac s nekih 20-ak metara te odmjerenim i snažnim udarcem pogodio je tik uz vratnicu nemoćnog Rogića.
Za prvi gol je asistirao Vignatu koji je sam napravio većinu posla. Prošao je s lijeve strane prema srcu obrane Rudeša i uputio precizan i prizeman udarac te u petoj minuti susreta doveo Rijeku u vodstvo.
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