VIDEO Pogledajte golčinu Fruka u slavlju Rijeke! Majstorijom je podsjetio zašto igra za 'vatrene'

Rijeka je u sklopu 10. kola HNL-a gostovala kod Rudeša u Velikoj Gorici. Nogometaši Matjaža Keka slavili su 2-1 protiv nemoćnog domaćina koji je u 71. minuti ostao s igračem manje nakon crvenog kartona Celjak.

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Iz tog prekršaja golčinu iz faula zabio je Fruk. Izveo je slobodni udarac s nekih 20-ak metara te odmjerenim i snažnim udarcem pogodio je tik uz vratnicu nemoćnog Rogića.

Za prvi gol je asistirao Vignatu koji je sam napravio većinu posla. Prošao je s lijeve strane prema srcu obrane Rudeša i uputio precizan i prizeman udarac te u petoj minuti susreta doveo Rijeku u vodstvo.