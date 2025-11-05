Obavijesti

Sport

Komentari 2
SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Pogledajte golove kojima je Kurilovec izbacio Istru iz Kupa

KURILOVEC - ISTRA 2-1 Domaćin, četvrtoligaš, postao je tek peta momčad izvan HNL-a koja je u Kupu izbacila aktualnog prvoligaša. U 13. minuti Pršir senzacionalnim je pogotkom doveo Kurilovec u vodstvo, a potom je u 26. minuti, nakon pogreške gostiju, Sedlaček sve pripremio za Furmeka, koji je mirno pogodio za 2-0. Dašak nade Istri donio je Lawal u 76. minuti golom na asistenciju Bangoure.

Pokretanje videa...

Golovi na susretu Kurilovec - Istra 2-1 02:09
Golovi na susretu Kurilovec - Istra 2-1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Više o kiksu Istre pročitajte OVDJE, a cijeli sažetak pogledajte OVDJE.

PRIPREME NA MAKSIMIRU

VIDEO Dinamovci u posljednjim pripremama za Europsku ligu. Pogledajte kadrove s treninga

STADION MAKSIMIR - Nogometaši Dinama u četvrtak će odmjeriti snage protiv španjolskog prvoligaša Celte Vigo u četvrtom kolu Europske lige. 'Modri' su neporaženi u prve tri europske utakmice i trenutačno su pri vrhu tablice, dok je Celta deveta s dvije pobjede i porazom. Utakmica je u 18.45 sati, a u srijedu su "modri'' odradili posljednji trening na Maksimiru.

Pokretanje videa...

Trening Dinama 02:21
Trening Dinama | Video: Fabijan Hrnčić/24sata
STRAVA U BIH

DOM UŽASA u Tuzli snimljen iz zraka: Poginulo je 12 osoba...

Požar je u Domu za starije u Tuzli buknuo u utorak u 20,45 sati na sedmom katu. Policija je objavila da je poginulo 12 ljudi, a ozlijeđeno ih je najmanje 35. Među njima i vatrogasci i policajci. Mediji u BiH su ogorčeni i pitaju se tko je i na osnovu koje logike odlučio da teško bolesne ljude smjeste na više katove zbog čega je evakuacija bila teška i gotovo nemoguća

Pokretanje videa...

Raste broj mrtvih u Tuzli, najmanje 35 ozlijeđenih, neki su kritično 06:07
Raste broj mrtvih u Tuzli, najmanje 35 ozlijeđenih, neki su kritično | Video: 24sata/Reuters
NAJVAŽNIJE VIJESTI

'240 sekundi' 24sata: Djevojka iz srpskog folklornog društva u Splitu: 'Upali su s fantomkama'

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Jedna osoba uhićena, a još dvije privedene iz skupine od stotinjak u crno maskiranih huligana koji su istjerali 20-ak izvođača iz gradskog kotara u Splitu, skladište guma izgorjelo u požaru u Svetoj Nedelji, Beroš može bezbrižno na posao...

Pokretanje videa...

Gledajte 240 sekundi 24sata: Djevojka iz srpskog folklornog društva u Splitu: 'Upali su s fantomkama' 04:00
Gledajte 240 sekundi 24sata: Djevojka iz srpskog folklornog društva u Splitu: 'Upali su s fantomkama' | Video: 24sata Video
POGLEDAJTE!

VIDEO Ogromne gužve na A3! HAK: 'Kolona je 9 km'. Čitatelj: 'Stojimo već 45 minuta...'

Punih 45 minuta stojimo na naplatnoj, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku. Iz HAK-a su objavili kako je kolona vozila na autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Zagreb istok (48+350 km i 45+000 km). "U smjeru Bregane kolona je oko 9 km, a u zoni radova vozi se jednim trakom", rekli su iz HAK-a. Dodali su i kako je veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici ( A3) između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvora Jakuševec i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje.

Pokretanje videa...

Gužva na NP Lučko 01:01
Gužva na NP Lučko | Video: 24sata Video
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš natrag na poslu u bolnici. Dolac preselio na Europski trg...

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Na autocesti A3 kreće postavljanje portala elektroničke naplate. Projekt vrijedan 80 mil. eura. Otkrijte kako funkcionira... Prvi radni dan u Vinogradskoj bolnici za bivšeg ministra Vilija Beroša. Jasmina u istoj godini postala brucošica i baka! Dolac preselio na Europski trg. Manduševac osvanuo obojan u crveno. Detalji krize u Dinamu. Ilan Kabiljo vraća se na scenu!

Pokretanje videa...

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš natrag na poslu u bolnici. Dolac preselio na Europski trg... 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Beroš natrag na poslu u bolnici. Dolac preselio na Europski trg... | Video: 24sata Video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025