VIDEO Pogledajte golove kojima je Kurilovec izbacio Istru iz Kupa

POGLEDAJTE!

VIDEO Ogromne gužve na A3! HAK: 'Kolona je 9 km'. Čitatelj: 'Stojimo već 45 minuta...' Punih 45 minuta stojimo na naplatnoj, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimku. Iz HAK-a su objavili kako je kolona vozila na autocesti A3 Bregana-Lipovac između naplatne postaje Zagreb istok i čvora Zagreb istok (48+350 km i 45+000 km). "U smjeru Bregane kolona je oko 9 km, a u zoni radova vozi se jednim trakom", rekli su iz HAK-a. Dodali su i kako je veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici ( A3) između čvora Buzin i čvora Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvora Jakuševec i čvora Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje.

