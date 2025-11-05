SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Pogledajte golove kojima je Kurilovec izbacio Istru iz Kupa
KURILOVEC - ISTRA 2-1 Domaćin, četvrtoligaš, postao je tek peta momčad izvan HNL-a koja je u Kupu izbacila aktualnog prvoligaša. U 13. minuti Pršir senzacionalnim je pogotkom doveo Kurilovec u vodstvo, a potom je u 26. minuti, nakon pogreške gostiju, Sedlaček sve pripremio za Furmeka, koji je mirno pogodio za 2-0. Dašak nade Istri donio je Lawal u 76. minuti golom na asistenciju Bangoure.
