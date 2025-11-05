KURILOVEC - ISTRA 2-1 U pola sata igre Istre je primila dva gola. Prvo je za Kurilovec zabio Pršir u 13. minuti da bi u 26. vodstvo domaina udvostručio Furmek
Kurilovec - Istra 2-1: Senzacija u Velikoj Gorici! Četvrtoligaš 'nokautirao' Puljane iz Kupa
Iako su danas sve oči uprte u Ligu prvaka, na hrvatskim se travnjacima igra Kup. U osmini finala Istra je gostovala kod četvrtoligaša Kurilovca i izgubila 2-1.
Šestoplasirana momčad 3. NL centar, Kurilovec, povela je preko Matea Pršira u 13. minuti. Samo 13 minuta kasnije uslijedio je novi šok za momčad Oriola Riere. Luka Sedlaček asistirao je, a Dominik Furmek zabio za velikih 2-0. Najveću priliku za goste u prvom dijelu imao je Salim Fago Lawal, koji je uz Antonija Maurića bio jedini standardni prvotimac u početnoj postavi protiv četvrtoligaša. S tim se rezultatom otišlo na odmor.
Iako je njegova momčad bila u velikom zaostatku, Španjolac na klupi Istre nije ništa mijenjao na poluvremenu. Tek je u 55. minuti Jovana Ivaniševića zamijenio Adahom Agadom. U nastavku susreta Istra je preuzela veću inicijativu, držala posjed, ali bez ozbiljnijih prilika. U 67. minuti Agada je lijepo prošao po strani, no njegov udarac nije bio opasan po gol domaćina. U 74. minuti ponovno je probio desni bok, ovog puta umjesto udarca ubacio je u sredinu, gdje se našao Prevljak. Napadač je iz drugog pokušaja pucao, ali pogodio je gredu.
Samo minutu kasnije Istra je smanjila na 2-1. Bangoura je dubinskom loptom pronašao Lawala, koji je mirno realizirao priliku. U 78. minuti Frederiksen je ubacio s lijeve strane prema Bangouri, koji je pucao iskosa, ali bezopasno po domaćeg vratara Išeka. Nakon toga igralo se samo na jedan gol. U 80. minuti Nasraui je ubacio prema Lawalu, no i taj udarac obranio je Išek. Najveću priliku za izjednačenje imao je Maurić u 94. minuti, kada je glavom pucao pored gola.
Samo su četiri puta niželigaši izbacili prvoligaše iz Kupa. Dva puta to se dogodilo u sezoni 2014/15., kada su Vinogradar i Opatija izbacili Slaven Belupo i Zagreb. U sezoni 2006/07. Hrvace su izbacile Pulu, a najpoznatiji slučaj dogodio se 1998. godine, kada je Dugo Selo pobijedilo tadašnju Croatiju, odnosno Dinamo. Kurilovec je tako postao tek peti klub kojemu je uspio sličan podvig.
