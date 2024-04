VIDEO Pogledajte golove kojima su Kule i Bulat riješili Goricu te Dinamo zadržali u utrci za titulu

VIDEO

Nevjerojatna snimka iz Zadra! Auto u moru, čovjek s barkom ga šlepa: 'Ne smite tu parkirat' ZADAR Vozač Opel Corse mogao je samo bespomoćno gledati nakon što mu je automobil u subotu ujutro upao u more na zadarskoj rivi. Bilo je to na gatu preko puta mjesta gdje su smješteni zadarski barkajoli. Čitatelj nam je ispričao da nije bilo nikoga u autu i da je vozač zaboravio povući ručnu kočnicu. Na snimci se vidi i kako čovjek u barki dolazi do auta i pokušava ga odšlepati. Ali ne uspijeva i auto tone

