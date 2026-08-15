SAŽETAK S DROSINE
VIDEO Pogledajte isključenje drugog najmlađeg igrača ikad u HNL-u i goropadnu Istru 1961
ISTRA - SLAVEN 3-0 Filip Kutleša (17 godina, 6 mj.) već je u trećoj minuti dobio crveni zbog starta na Škafaru Žužiću i postao drugi najmlađi isključeni igrač u HNL-u nakon Mislava Oršića za Inter Zaprešić 2009. (16 godina, 10 mj.), piše Ofenziva. Patrik Kolarić nije imao milosti, a brojčanu nadmoć lako su iskoristili Škafar Žužić za prvijenac (16.), odnosno Hamza Jaganjac (35. i 56. minuta).
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