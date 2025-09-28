SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Pogledajte Jakupovićev prvijenac u novoj sezoni koji je Osječanima donio pobjedu
GORICA - OSIJEK 0-1 ‘Bijelo-plavi’ su u Velikoj Gorici stigli do druge ovosezonske pobjede u HNL-u. Momčad Simona Rožmana u prošlom je kolu imala sve u svojim rukama protiv Istre, ali je u samoj završnici pokleknula i izgubila preokretom. Nakon toga Slovenac je izravno prozvao igrače, a ovoga puta ga nisu razočarali. Ključni trenutak utakmice dogodio se u 35. minuti kada je Arnel Jakupović nakon sjajne kombinacije postigao prvi ovosezonski gol u HNL-u.
