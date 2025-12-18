Obavijesti

BENFICIN TOPNIK

VIDEO Franjo Ivanović zabio za Benficu i oduševio Mourinha!

Piše Ivan Kužela,
Hrvatski napadač Franjo Ivanović (22) je prvi put dobio priliku odigrati cijeli susret za Benficu pod vodstvom Josea Mourinha. Odigrao je odličan susret, upisao se u strijelce, a 'Special One' pohvalio je njegovu igru

Hrvatski reprezentativac i nogometaš portugalskog velikana Benfice Franjo Ivanović odigrao je cijelu utakmicu u srijedu i zabio gol za 'orlove'. Benfica je u osmini finala portugalskog kupa slavila na gostovanju u Faru protiv Farensea (2-0). Richard Rios zabio je prvi gol za goste u 11. minuti, a hrvatski napadač dao je drugi pogodak u 56. minuti. U prvom dijelu Nicolas Otamendi promašio je penal, a Ivanović je zabio gol, ali iz zaleđa. 

Franjo Ivanović i Petar Sučić 07:29
Franjo Ivanović i Petar Sučić | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Hrvat je u akciji za drugi gol primio loptu na protivničkoj polovici, navukao trojicu na sebe i do dvadesetak metara od protivničkog gola i proslijedio je lijevom beku Samuelu Dahlu koji je pucao. Šveđanin Jakob Tannander obranio je udarac, a na odbijancu se našao vješti i spretni Ivanović. Reprezentativcu 'vatrenih' je to šesti gol ove sezone u 25 nastupa.

Video gola pogledajte OVDJE.

Dolaskom Josea Mourinha na klupu Benfice Ivanović ne dobiva minutažu kao kod prijašnjeg trenera Brune Lagea. Kod Mourinha većinom ulazi s klupe i nakon malo manje od dva mjeseca bez pogotka napokon je zatresao mrežu. Portugalac je pohvalio Ivanovića u kontekstu igrača koji nemaju veliku minutažu, a marljivo rade na dokazivanju.

- Zadovoljan sam što je postigao gol, odlično je to za njegovo samopouzdanje, ali gledajući utakmicu i videći rad, trud i identifikaciju s momčadi. Sretan i zadovoljan sam.

'Special One' pobijedio je 750. put u svojoj trenerskoj karijeri i komentirao utakmicu te je li zadovoljan s prikazanom igrom kroz cijeli susret.

- Vrlo sam zadovoljan s ekipom. Bili su ozbiljni od početka do kraja. Na poluvremenu sam rekao da je rezultat bio loš jer je sve bilo još uvijek otvoreno. Kolektivni stav momčadi, koncentracija i dobre individualne izvedbe razlog su mog zadovoljstva. U drugom poluvremenu utakmica je bila zatvorena i kontrolirana, ali uvijek s ambicijom da se dobro igra. Ovo je bila naša najbolja utakmica u kupu ove sezone.

Benfica će u četvrtfinalu igrati protiv pobjednika dvoboja Porto - Famalicao. Susret je na rasporedu u četvrtak u 21.45 sati.

Franjo Ivanović stigao je u Lisabon prethodno ljeto za 22.8 milijuna eura iz belgijskog prvaka Royal Union Saint-Gilloisa. S Benficom ima ugovor do kraja sezone 2029./30., a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 20 milijuna eura. 

