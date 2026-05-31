NAKON ISPADANJA S EURA

VIDEO Pogledajte kako izbornik Budimir motivira igrače: Glavu gore! Nemate što biti tužni...

Piše Issa Kralj,
Foto: Facebook / Hrvatski nogometni savez

Idemo dalje, čeka nas Svjetsko prvenstvo za šest mjeseci i pokazali ste da možete igrati sa svima. Ne želim da budete tužni - rekao je Budimir

Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija oprostila se od Europskog prvenstva unatoč pobjedi protiv favorizirane Španjolske 3-2. Momčad izbornika Marijana Budimira nije se uspjela plasirati u polufinale, a za čudo je trebala pobjeda od dva razlike. Junak malih 'vatrenih' bio je Jakov Dedić koji je zabio hat-trick, a kod Španjolaca su zabijali Sanchez i Alves

Hrvatska je natjecanje završila na trećem mjestu na tablici sa šest bodova, jednako koliko je imala Španjolska koja je prošla dalje. Međutim, 'furija' je imala bolju gol razliku, a Hrvatskoj nije u korist išao ni rezultat Belgije i Estonije gdje je Belgija slavila 1-0. 'Vatrenima' je za prolazak u polufinale trebala pobjeda od dva gola razlike.

Unatoč ispadanju, hrvatski izbornik poslao je riječi ohrabrenja nakon utakmice. 

- Ja sam ponosan na vas. Dali smo sve od sebe, ali takav je nogomet. Dobili smo jednu top reprezentaciju, nedostajalo je malo snage, ali smo odlično odigrali. Glavu gore, nemate što biti tužni. Idemo dalje, čeka nas Svjetsko prvenstvo za šest mjeseci i pokazali ste da možete igrati sa svima. Ne želim da budete tužni - rekao je Budimir.

