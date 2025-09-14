SAŽETAK DINAMO - GORICA 1-2
VIDEO Pogledajte kako je Gorica prvi put slavila na Maksimiru i što je pošlo po krivu za Dinamo
ZAGREB - Na samom kraju 6. kola HNL-a dogodilo se veliko iznenađenje, nogometaši Gorice su ostvarili prvu pobjedu u klupskoj povijesti na Maksimiru i time šokirali Dinamo. Bio je to prvi poraz ''modrih'' otkako je Mario Kovačević sjeo na klupu i, zanimljivo, prvi poraz od gostovanja kod Gorice 23. travnja!
