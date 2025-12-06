Obavijesti

CRVENI ZA PAMĆENJE

VIDEO Pogledajte kako je jedan od najbizarnijih crvenih kartona dobio bivši nogometaš Bilbaa

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Prije utakmice polufinala indijskog Superkupa isključen je kapetan Goe Iker Guarrotxena. Crveni karton dobio je zbog izazivanja verbalnog sukoba s glavnim sucem koji ga je isključio s utakmice prije početka

Nesvakidašnja scena dogodila se uoči polufinalne utakmice indijskog Superkupa između Goe i Mumbai Cityja. Kapetan Goe Iker Guarrotxena (33) isključen je prije početka utakmice zbog boje donjeg rublja s kojim je htio stupiti na teren. 

Glavni sudac utakmice Pratik Mondal uočio je specifičan detalj u tunelu Fatorda stadiona. Nogometaš Goe nosio je plavo donje rublje što nije u skladu sa službenim pravilnikom indijskog nogometnog saveza (AIFF). Sudac Mondal upozorio ga je i dao mu vremena da ode promijeniti odjeću, ali napadač mu je grubo odgovorio što je naposljetku eskaliralo u verbalni sukob.

Video bizarne situacije pogledajte OVDJE.

Rezultat sukoba bio je nepovoljan po Španjolca jer mu je Indijac pokazao crveni karton prije početka utakmice. To je značilo da Goa i dalje može izaći s jedanaestoricom na teren, ali bez kapetana u sastavu.

U šoku su bili njegovi suigrači i trener sunarodnjak Manolo Marquez.

- Vidio sam kako ga sudac traži da promijeni donje gaće i mislio sam da će se to odmah riješiti. Već sam krenuo prema terenu i dvije minute kasnije netko je došao i rekao mi da je Iker isključen. Pokazivanje crvenog kartona za nešto takvo čini se pretjeranim, iako ne možemo ništa učiniti po tom pitanju.

Goa je uspjela pobijediti Mumbai 2-1; strijelci za pobjednike bili su Brison Fernandes i David Timor, a za poražene Brandon Fernandes. U finalu Superkupa Goa će u nedjelju igrati s East Bengalom koji je u drugom polufinalu slavio protiv Punjaba (3-1).

