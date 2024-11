HAJDUK KIKSAO NA POLJUDU

VIDEO Skupili su se na centru pa otišli pod sjever: Pogledajte reakciju Torcide nakon remija HAJDUK - ISTRA 1-1 Splićani su opako visili do samoga kraja. Istra je vodila golom Lisice, no Gattuso je povukao potez, uveo Benrahoua koji mu je vratio pogotkom u 84. minuti. Dinamo je ranije kiksao kod Gorice 2-2 i Hajduk nije uspio iskoristiti posrtaj rivala, no Torcida nije bila nezadovoljna. Pljeskom je pozdravila igrače i trenera koji su stigli pod sjevernu tribinu

