Ne može se ništa drugo nego samo zapljeskati Dustinu 'Diamondu' Poirieru (32, 27-6-1) za ono što je pokazao u kavezu protiv Conora McGregora (32, 22-5)! Amerikanac je u drugoj rundi nakon što je do tad cijelo vrijeme bio u podređenoj poziciji oštetio Irca leg kickovima, načeo krošeom te boksačkom kombinacijom dovršio posao!

Prema kladionicama je 'Notorious' bio veliki favorit, ali pokazao je Poirier da ga nisu trebali tako lako otpisati! Ovaj je momak osvojio mnoge svojim iskrenim priznanjem nakon poraza od Khabiba Nurmagomedova (32, 29-0) u borbi za titulu:

- Ne znam drugo osim se boriti. Koristim ove dvije ruke i dvije noge kako bih prehranio obitelj i to je to. Želim se vratiti jači i osigurati im bolji život - rekao je Poirier nakon tog poraza i dobio zagrljaj od 'dagestanskog orla' te oformio 'The Good Fight Community' koja se bavi humanitarnim radom, a kojoj će i McGregor donirati postotak od borbe.

A nakon ove pobjede samo je preko ograde poručio Dani Whiteu da ne želi ovo raditi, da se ne želi boriti, ali kako je na putu prema vrhu, dok je supruzi samo poručio kako je voli. Ovaj skromni borac pokazao je veliko srce i sigurno ćemo ga gledati u još ponekoj velikoj borbi.

Što je sljedeće za njega tek ćemo vidjeti. Možda će to biti dvoboj protiv Michaela Chandlera (34, 22-5), bivšeg prvaka Bellatora koji je na velika vrata ušao u UFC nokautom protiv Dana Hookera (30, 20-10) pa bi pobjednik tog meča mogao na prvaka Khabiba. No, ako Khabib odluči ostati u mirovini, moglo bi to značiti i borba za upražnjenu titulu. A s kojim akterima - to tek trebamo saznati...

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE.