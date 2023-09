VIDEO Kako je Hajduk srušio 'lokose': Sahitijev udarac ne bi obranila ni dvojica golmana

Nakon dva uzastopna ligaška poraza, Hajduk je izašao iz krize i kupio mir uoči derbija s Dinamom koji je na rasporedu sljedeće nedjelje. Na Poljudu je pala Lokomotiva golom Emira Sahitija (1-0).

Prvo poluvrijeme bilo je za zaborav, izuzev udarca Sahitija, kojeg je obranio Čavlina, te kontre Lokomotive u posljednjim trenucima prvog dijela koju je zaustavio Uremović. Međutim, nakon predaha gledali smo drugačiji nogomet... Već nakon tri minute Poljud je eruptirao, ali se ubrzo i razočarao. Krovinović trese mrežu, linijski sudac kaže da je sve čisto, ali VAR soba poništava gol zbog zaleđa. U 65. nova sjajna obrana golmana Lokomotive. Livaja je imao mat poziciju s deset metara, no Čavlina spašava fantastičnom reakcijom. Ipak, u 76. nije bilo spasa Lokomotivi. Sahiti je žestoko potegnuo s 20 metara i pogodio dalji kut Lokomotivina gola. Do kraja je domaćin mogao i uvjerljivije slaviti, no Benrahou je bio previše sebičan...

POGLEDAJTE SAŽETAK: Hajduk - Lokomotiva (1-0)

Hajduk je tako došao do šeste pobjede te će na vrhu tablice dočekati derbi s Dinamom.

