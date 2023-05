VIDEO Pogledajte kako su igrači Real Madrida zabili autokoš

Košarkaši madridskog Reala svladali su domaći Partizan sa 85-78 u rasprodanoj beogradskoj Štark Areni i tako došli do izjednačenja na 2-2 u četvrtfinala Eurolige, nakon što su izgubili prve dvije utakmice pred svojim navijačima.

Gosti su bolje ušli u utakmicu i prvu četvrtinu završili sa 12 koševa prednosti (27-15). No, Partizan je proigrao u drugoj četvrtini i do poluvremena smanjio zaostatak na samo tri koša (42-45).

U "ratničkoj" trećoj četvrtini Real je na kraju uspio povećati svoju prednost na +6 (55-61). Koliko god se domaći košarkaši trudili, nisu uspjeli doći do preokreta, iako su 5:20 minuta prije kraja došli na samo koš zaostatka (70-71). Partizan je pred kraj utakmice u potpunosti smanjio zaostatak i u posljednju minutu ušao sa samo košem zaostatka.

Foto: Dusan Milenkovic

Zasluge za to ima Partizanov Yam Madar koji je uzeo je loptu Realovom igraču Nigelu Williams Gossu te 1:19 prije kraja zabio za smanjenje na minus 4. Isti igrač odmah je počeo igrati agresivnu obranu pod Realovim košem i nije dopuštao igračima Reala da izvedu loptu. Williams Goss je u panici pogriješio i u pokušaju dodavanja zabio autokoš.

Autokoš Reala možete pogledati OVDJE.

Partizanu to ipak nije bilo dovoljno i Real je uspio iskontrolirati utakmicu do kraja i stići do važne pobjede.

