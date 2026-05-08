VIDEO Pogledajte ludnicu koja je zavladala kada su Matanović i Freiburg izborili finale EL-a

Piše Domagoj Vugrinović,
VIDEO Pogledajte ludnicu koja je zavladala kada su Matanović i Freiburg izborili finale EL-a
Hrvatski reprezentativac Igor Matanović odigrao je svih 90 minuta protiv Brage. U ovosezonskoj Europskoj ligi nastupio je u svih 14 utakmica te pritom zabio tri gola i dodao jednu asistenciju

Freiburg Igora Matanovića u četvrtak je izborio finale Europske lige pobjedom protiv Brage 3-1. Njemačka momčad tako je nadoknadila zaostatak iz Portugala, gdje je izgubila 2-1, te se s ukupnih 4-3 plasirala u prvo europsko finale u klupskoj povijesti.

Braga je u završnici utakmice sve karte bacila u napad pa je i golman Lukaš Horniček otišao na korner, no njemačka momčad izdržala je i taj pritisak. Posljednji udarac na utakmici uputio je Jean-Baptiste Gorby, ali jedan od junaka Freiburga Noah Atubolu, koji je u prvoj utakmici obranio i jedanaesterac, lako je ukrotio njegov pokušaj.

Nakon toga sudac Davide Massa označio je kraj susreta, a potom je na Europa-Park stadionu nastao potpuni kaos. Najvatreniji navijači masovno su utrčali na teren i počeli slaviti povijesni plasman u finale.

Celebrations as SC Freiburg reaches UEFA Europa League final
by u/977x in soccer

Hrvatski reprezentativac Igor Matanović odigrao je svih 90 minuta. U ovosezonskoj Europskoj ligi nastupio je u svih 14 utakmica te pritom zabio tri gola i dodao jednu asistenciju.

