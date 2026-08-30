VIDEO Pogledajte majstoriju Baturine: 'Vatreni' zabio za vodstvo Coma, a onda asistirao

Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) zabio je prvi gol ove sezone u talijanskoj Serie A. 'Vatreni' je spektakularno zatresao mrežu u 17. minuti i doveo Como u vodstvo 1-0 na gostovanju kod Napolija.

Assane Diao mu je asistirao s desne strane, a Baturina se odlično snašao u sredini. Primio je loptu i iz okreta pogodio za vodstvo Coma. Gol pogledajte OVDJE.

Međutim, Napoli se brzo vratio i izjednačio u 30. minuti kada je mrežu pogodio Rasmus Hojlund. Ali slijedilo je brzi odgovor Coma, a jednu od ključnih uloga imao je ponovno Baturina koji je asistirao Anastasiosu Douvikasu za 2-1.

Podsjetimo, Baturina je zabio gol i u svom prvom nastupu u prijateljskom dvoboju protiv Arsenala kada je zabio za izjednačenje 1-1.