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BATI-GOL I ASIST

VIDEO Pogledajte majstoriju Baturine: 'Vatreni' zabio za vodstvo Coma, a onda asistirao

Piše Issa Kralj,
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VIDEO Pogledajte majstoriju Baturine: 'Vatreni' zabio za vodstvo Coma, a onda asistirao
Foto: Guglielmo Mangiapane
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Baturina raspalio protiv Napolija! Zabio je iz okreta, a onda i asistirao za novo vodstvo Coma na gostovanju kod Napolija

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Hrvatski reprezentativac Martin Baturina (23) zabio je prvi gol ove sezone u talijanskoj Serie A. 'Vatreni' je spektakularno zatresao mrežu u 17. minuti i doveo Como u vodstvo 1-0 na gostovanju kod Napolija

Assane Diao mu je asistirao s desne strane, a Baturina se odlično snašao u sredini. Primio je loptu i iz okreta pogodio za vodstvo Coma. Gol pogledajte OVDJE. 

Međutim, Napoli se brzo vratio i izjednačio u 30. minuti kada je mrežu pogodio Rasmus Hojlund. Ali slijedilo je brzi odgovor Coma, a jednu od ključnih uloga imao je ponovno Baturina koji je asistirao Anastasiosu Douvikasu za 2-1. 

Podsjetimo, Baturina je zabio gol i u svom prvom nastupu u prijateljskom dvoboju protiv Arsenala kada je zabio za izjednačenje 1-1. 

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