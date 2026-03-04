Obavijesti

VIDEO Pogledajte gol Hajduka na Rujevici nakon 3 i pol godine

Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Drama na Rujevici! Hajduk vodi zahvaljujući golu Pukštasa, a situacije se redaju kao na traci. VAR poništio penal Rijeke i gol Rebića. Torcida u ekstazi

Nevjerojatnih 45 minuta gledali smo na Rujevici. Frcalo je na sve strane i to od prve minute, a Hajduk je ipak sretnije otišao na odmor. U 25. minuti Rokas Pukštas pogodio je za 1-0 i veliku radost Torcide u kavezu. Zaista se svašta događalo u prvom dijelu da je moglo biti i više golova i pokoji crveni karton. 

Hajdemo redom. U četvrtoj minuti Fruk pada u kaznenom prostoru, Kolarić pokazuje na bijelu točku. Smatra sudac da je Raci pokosio Fruka, ali onda se javlja VAR. Promijenio je Kolarić odluku, poništio penal i dao žuti karton Fruku. Odmah nakon tukao je Brajković na drugoj strani, ali je Zlomislić obranio. Nastavile su se prilike na obje strane, Adu-Adjei je imao zicera i fulao, a onda kazna.

U 25. sjajno kombinira Hajduk i to je 1-0. Lopta dolazi do Pajazitija koji ima prostora, on daje za Šegu, a napadač Hajduka prekrasnom loptom nalazi Pukštasa. Amerikanac je uletio u prazan prostor i pogodio jako lijepo matirao Zlomislića za vodstvo Hajduka. Pukštas je time prekinuo nevjerojatno dugu sušu Hajduka na Rujevici. Hajduk je bez gola na Kvarneru bio skoro tri i pol godine. Zadnji put su zabili 2. listopada 2022., nakon čak šest gostovanja bez gola. Sada je Pukštas prekinuo post Hajduka

U 40. minuti zabio je Rebić gol, ali je to poništeno zbog zaleđa. Jako dugo se pregledavala ta situacija.

