VIDEO Pogledajte Modrićevu majstoriju na treningu. Uzvik oduševljenja otkrio je sve...

Saudijci su mu na kraju prošle sezone nudili svoje beskonačne milijune, ali Luka Modrić je to odbio. Produžio je ugovor s Real Madridom na još godinu dana i nastavio pisati priču koja traje već 11 godina.

Na početku sezone je bio frustriran. Carlo Ancelotti smjestio ga je na klupu i dodijelio mu ulogu mentora mlađim igračima i genijalca s klupe koji može preokrenuti zbivanja na terenu protiv bilo kojeg kluba. I trajalo je to nekoliko mjeseci, Luka je šutio i marljivo radio, ulazio s klupe, ali krajem 2023. godine svima je opet pokazao da Real bez njegove klase još ne može. I s 38 godina posipa čaroliju terenom i oduševljava sve.

Foto: ISABEL INFANTES

Dok u španjolskim medijima špekuliraju o njegovom statusu, hoće li opet produžiti ugovor ili otići za novcima u Saudijsku Arabiju, hrvatski maestro je maksimalno fokusiran na nogomet i Real. Nakon što je božićne praznike proveo u Hrvatskoj i uživo gledao Kutiju šibica, Luka se vratio u Madrid gdje ga čeka nastavak sezone.

Modrić opet oduševio majstorijom na treningu

Real u srijedu od 19.15 dočekuje Mallorcu u 19. kolu La Lige, a naš čarobnjak je na posljednjem treningu pokazao da je maksimalno spreman za nove izazove. Ono što mi vidimo na utakmicama, suigrači gledaju svaki dan na treningu. Ne sumnjamo kako tu ima svakakvih maestralnih poteza, a jedan djelić je Real objavio na društvenim mrežama.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Modrićeva desna vanjska je njegovo oružje prepoznato svugdje u svijetu i opet ju je demonstrirao na treningu. Da uče malo i ostali.

Dočekao je loptu pa ju desnom vanjskom poslao u lijeve rašlje. Golman se bacio u nadi da to može obraniti, no ne bi to skinula ni dvojica. Izgledalo je kao od šale, tako jednostavno, elegantno i graciozno. Onako kako samo on zna jer samo je jedan original.

- Klasični Luka Modrić - piše u opisu objave.

Čuo se uzvik oduševljenih suigrača, neki su mu i zapljeskali, a osmijeh se pojavio i na Lukinom licu. Dokaz koliko i dalje uživa u treningu i svakom potezu.