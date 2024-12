VIDEO Pogledajte najluđi koš u Jokićevoj karijeri! A napravio je i nešto što nitko nije od 1963.

Trostruki MVP, od ove sezone mogao bi postati četvrti, već godinama jedan od najboljih košarkaša na svijetu i konačno, od prošle godine NBA prvak. Nikola Jokić (29) posljednjih godina dominira najjačom košarkaškom ligom na svijetu i nema mu premca, ali Denver Nuggetsi to ne koriste. Menadžment ne radi dobro svoj posao pa ni ove sezone nisu Jokiću doveli igrače s kojima može osvojiti titulu. Nuggetsi se muče, trenutno su na omjeru 12-10 i vodit će tešku bitku za plasman u play-off pa ih mnogi ne vide niti blizu favorita za naslov.

Oni se muče, ali Jokić i dalje igra na nestvarnoj razini. Noćas je u slavlju svoje momčadi nad Atlantom (141-11) odigurao još jednu utakmicu za pamćenje. Zabio je nevjerojatnih 48 koševa, uhvatio 14 skokova i asistirao osam puta.

Foto: Dale Zanine/REUTERS

Kako je utakmicu ranije u porazu od Washingtona zabio 56 koševa, zabilježio 16 skokova i podijelio osam asistencija, to mu je druga uzastopna utakmica s brojkama 45/10/5 čime je postao tek drugi košarkaš u povijesti NBA lige kojemu je to pošlo za rukom. Do sada je takve dvije partije imao samo legendarni Wilt Chamberlain koji je to uspio napraviti 1963. godine.

Foto: Dale Zanine/REUTERS

A uspio je nekako zasjeniti čudesnu partiju, ovaj čarobnjak uvijek nadmaši sam sebe. Ostale su četiri sekunde do kraja, lopta je došla do Jokića koji ju je primio na centru pa opalio prema košu i pogodio! Amerikanci bi to euforično proslavili, a on je to napravio baš u svom stilu. Otišao je mirno u svlačionicu kao da svaki dan zabija ovakve koševe.

Bacio je u trans srpske medije koji su ovo prozvali najluđim košem u njegovoj karijeri. A nisu niti daleko od toga.