LAKTOM U GLAVU
VIDEO Pogledajte nesportski porez i crveni karton Petroviča
Nogometaši Osijeka i Rijeke igraju derbi 2. kola HNL-a na Opus Areni, a zanimljiva situacija dogodila se u 81. minuti. Naime, gosti su ostali s igračem manje nakon što je Dejan Petrovič u nesportskom tonu laktom udario Luku Vrbačnića.
Ipak, kada se pogleda cijela akcija vidi se da je igrač Osijeka prvi vukao riječkog veznjaka, tako da će i o ovoj situaciji sigurno biti polemike...
