Obavijesti

Sport

Komentari 0
LAKTOM U GLAVU

VIDEO Pogledajte nesportski porez i crveni karton Petroviča

Piše Luka Tunjić, Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte nesportski porez i crveni karton Petroviča
Foto: Screenshot/Tportal

Ipak, kada se pogleda cijela akcija vidi se da je igrač Osijeka prvi vukao riječkog veznjaka, tako da će i o ovoj situaciji sigurno biti polemike...

Nogometaši Osijeka i Rijeke igraju derbi 2. kola HNL-a na Opus Areni, a zanimljiva situacija dogodila se u 81. minuti. Naime, gosti su ostali s igračem manje nakon što je Dejan Petrovič u nesportskom tonu laktom udario Luku Vrbačnića.

Ipak, kada se pogleda cijela akcija vidi se da je igrač Osijeka prvi vukao riječkog veznjaka, tako da će i o ovoj situaciji sigurno biti polemike...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Strani transferi: Modriću stiže napadač Uniteda? Šeško potpisao za 'crvene vragove'
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Modriću stiže napadač Uniteda? Šeško potpisao za 'crvene vragove'

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije
BRAZILSKA LJEPOTICA

FOTO 'Modrićev sin' raskinuo je jednu od najdugovječnijih veza u Madridu! Prekidali su i ranije

Brazilski nogometaš Rodrygo (24) koketira s odlaskom iz Real Madrida ovog ljeta, ali prema posljednjim informacijama, ostat će u klubu. Ipak, uz njega više nije influencerica Bruna Rotta
FOTO Najveće navijačice prvaka HNL-a: Koga ljube igrači Rijeke?
KVARNERSKE WAGSICE

FOTO Najveće navijačice prvaka HNL-a: Koga ljube igrači Rijeke?

Toni Fruk vraća se nakon suspenzije i igrat će protiv Osijeka. Najboljeg igrača 'bijelih' bodrit će zaručnica Karla Bobić, a na tribinama Opus Arene naći će se i ljepše polovice drugih Riječana. Evo tko su

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025