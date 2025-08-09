VIDEO Pogledajte nesportski porez i crveni karton Petroviča

Nogometaši Osijeka i Rijeke igraju derbi 2. kola HNL-a na Opus Areni, a zanimljiva situacija dogodila se u 81. minuti. Naime, gosti su ostali s igračem manje nakon što je Dejan Petrovič u nesportskom tonu laktom udario Luku Vrbačnića.

Ipak, kada se pogleda cijela akcija vidi se da je igrač Osijeka prvi vukao riječkog veznjaka, tako da će i o ovoj situaciji sigurno biti polemike...