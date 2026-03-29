VIDEO Pogledajte nevjerojatnu seriju obranjenih sedmeraca! Komentatori su bili u deliriju

Rukometaši Magdeburga su u GETEC Areni pred 600 gledatelja i derbiju 26. kola Bundeslige pobijedili Füchse Berlin 35-33. Najviše golova na utakmici zabio je najbolji igrač svijeta i desni vanjski Berlina Mathias Gidsel; kod Magdeburga je najefikasniji bio Magnus Saugstrup s devet golova. Međutim, prvo ime susreta je golman Füchsea Dejan Milosavljev koji je obranio pet uzastopnih sedmeraca igračima domaćina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:28 Doček rukometnih reprezentativaca u Ljubuškom | Video: 24sata Video

Obranio je prvi i peti sedmerac Omaru Magnussonu te ostale redom Matthiasu Muscheu, Timu Hornkeu i Manuelu Zehnderu. Na kraju utakmice skupio je 13 obrana uz 28% obranjenih udaraca.

Magdeburg je s pobjedom ostao na prvoj poziciji i ima 48 bodova. Novim porazom Berlin je pao na treće mjesto s 41 bodom, a prestigao ih je Flensburg koji je u petak slavio protiv Mindena (35-31). Hrvatski reprezentativac i golman Magdeburga Matej Mandić imao je 12 obrana uz 40 posto obranjenih udaraca.