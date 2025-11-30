Obavijesti

U ODLIČNOJ FORMI

VIDEO Pogledajte nezaboravnu obranu hrvatskog golmana!

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte nezaboravnu obranu hrvatskog golmana!
Foto: Screenshot Youtube

Dominik Kuzmanović pokazao je na derbi susretu Bundeslige koliku kvalitetu posjeduje te kako je spreman za predstojeće Europsko prvenstvo. Pružio je sjajan performans u remiju s Flensburgom (37-37)

Hrvatski rukometni golman Dominik Kuzmanović (23) odigrao je sjajnu utakmicu za Gummersbach u njemačkoj Bundesligi. Protivnik im je bio kultni Flensburg, a rezultat je glasio 37-37. Gummersbach trenutačno ima 20 bodova nakon 14 kola i nalazi se na petom mjestu njemačkog prvenstva, a Flensburg je drugi s 23 boda, odnosno dva manje od vodećeg Magdeburga.

'Kuzma' je na kraju susreta obranio zicer i spasio Gummersbach od poraza. Na utakmici je skupio solidnih osam obrana od 33 upućena udarca (24%) i branio je oko 45 minuta te pokazao kako će spreman dočekati skorašnje Europsko prvenstvo. EP u rukometu je na pomolu i igrat će se od sredine siječnja u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj. Hrvatska je u skupini E sa Švedskom, Gruzijom i Nizozemskom

POGLEDAJTE obranu hrvatskog golmana i najbolje trenutke s utakmice:

Najbolji strijelac i igrač utakmice bio je srednji vanjski i rukometaš Flensburga Marko Grgić (22) s 13 golova. Marko je sin nekadašnjeg hrvatskog rukometaša Danijela, ali odlučio je nastupati pod njemačkom zastavom.

