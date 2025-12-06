VIDEO Pogledajte novi gol Joška Gvardiola za Manchester City!

Manchester City dočekao je Sunderland u 15. kolu Premier lige, a već nakon prvih 45 minuta domaćin je imao 2-0 prednost. Prvi gol zabio je Ruben Dias u 31. minuti, a četiri minute kasnije Joško Gvardiol je povisio vodstvo.

Ubacio je Foden odličnu loptu u kazneni prostor gostiju, a hrvatski stoper visoko se odrazio i glavom zakucao u mrežu Sunderlanda te razveselio domaće navijače.

Gol Gvardiola pogledajte OVDJE

Gvardiolu je ovo drugi gol za "građane" u 16. nastupu, a ima i tri asistencije. Prošle sezone je zabio šest golova.