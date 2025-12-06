Obavijesti

Sport

Komentari 1
'NEBESKI' SKOK

VIDEO Pogledajte novi gol Joška Gvardiola za Manchester City!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Pogledajte novi gol Joška Gvardiola za Manchester City!
2
Foto: Phil Noble/REUTERS

Gvardiolu je ovo drugi gol za "građane" u 16. nastupu, a ima i tri asistencije. Prošle sezone je zabio šest golova

Manchester City dočekao je Sunderland u 15. kolu Premier lige, a već nakon prvih 45 minuta domaćin je imao 2-0 prednost. Prvi gol zabio je Ruben Dias u 31. minuti, a četiri minute kasnije Joško Gvardiol je povisio vodstvo. 

Ubacio je Foden odličnu loptu u kazneni prostor gostiju, a hrvatski stoper visoko se odrazio i glavom zakucao u mrežu Sunderlanda te razveselio domaće navijače. 

Gol Gvardiola pogledajte OVDJE

Gvardiolu je ovo drugi gol za "građane" u 16. nastupu, a ima i tri asistencije. Prošle sezone je zabio šest golova. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a
FOTOGALERIJA

Tko slavi, Dinamo ili Hajduk? Pogledajte neke od najboljih koreografija Torcide i BBB-a

Uoči derbija Dinama i Hajduka na Maksimiru prisjetili smo se dekora koji su na tribinama priredile njihove navijačke skupine prije velikih utakmica. Koja vam se najviše svidjela?
Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a
TEŠKA SKUPINA

Uf! Hrvatska izvukla Englesku, Ganu i Panamu u skupini SP-a

Iz prvog pota je Hrvatska izvukla Engleze, imali smo sreće s reprezentacijom iz trećeg pota (Panama), ali zato nije imala sa četvrtim potom (Gana). S Engleskom igramo 17. lipnja, s Panamom 23.06., a s Ganom 27. lipnja

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025