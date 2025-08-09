SAŽETAK UTAKMICE
VIDEO Pogledajte prekrasnu akciju Dinama kod drugog gola protiv Vukovara! Kao na igrici
DINAMO - VUKOVAR 3-0 Iako su prvi gol zabili tik pred kraj prvog poluvremena, "modri" su u drugom dodali gasa i na koncu uvjerljivo slavili protiv novog prvoligaša, a zabijali su Vidović, Beljo i Kulenović. Dinamo u idućem kolu ide put Rujevice gdje ga čeka Rijeka, dok Vukovarci dočekuju Istru 1961 na svom terenu
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.