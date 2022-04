VIDEO Pogledajte rekaciju šefa Barce kad se pojavio na Camp Nouu: 'To se ne smije ponoviti'

Pobjeda Eintrachta u Barceloni odjeknula je ne samo zato što je katalonski velikan ispao iz Europe, nego i zbog ambijenta koji su priredili navijači njemačkog kluba.

Službeno, Frankfurt je dobio 5000 ulaznica za gostujući sektor na Camp Nouu, no na tribinama ih se nalazilo više od 30.000. Većina se nekako domogala drugih sektora na kojima su trebali biti domaći navijači. Snalažljivi Nijemci...

Još ispred stadiona bilo je jasno da Barcelona neće imati tako veliku podršku u pokušaju da se domogne polufinala Europske lige nakon 1-1 u prvoj utakmici u Njemačkoj.

Reakcija predsjednika Barcelone Joana Laporte po dolasku u svečanu ložu dovoljno govori.

Video možete pogledati OVDJE.

- Sram me je zbog onoga što sam vidio. Bilo je jako puno navijača protivničke momčadi, a ne naše. Žao mi je što se to dogodilo. Odsad ćemo biti još stroži, ne smijemo dopustiti da se takve stvari događaju - kazao je predsjednik u kameru klupske televizije.

Trener "blaugrane" Xavi Hernández rekao je da su "krivo procijenili situaciju" i da to nije pomoglo njegovoj momčadi. Frankfurt je vodio 3-0, Barcelona se vratila do 3-2, ne i do izjednačenja i produžetaka. Bio joj je to prvi poraz u 16 utakmica.

- Pokušao sam reći igračima da je važno što se događa na terenu, ali logično je da je i to utjecalo na nas. To je jasno. Pokušali smo se usredotočiti na igru i nismo bili dobri, ali to nije izgovor. Nije nam pomoglo, ali na terenu nismo bili dobri - rekao je Xavi.

Posebno je zanimljiva bila scena nakon utakmice u kojoj su navijači Eintrachta, nakon što su Barcelonini pobjegli sa stadiona, pozdravili svoje miljenike. Bijela boja, koja nema veze s Barcelonom, prekrila je Camp Nou. Noć za pamćenje hrvatskog reprezentativca Kristijana Jakića i društva.

