VIDEO Pogledajte Ronalda za volanom jurilice od 10 mil. eura! U svijetu ih postoji tek deset

Cristiano Ronaldo (38) vratio se u Europu kako bi s Portugalom odradio kvalifikacijski ciklus za Euro 2024. Dvije utakmice (protiv Luksemburga i Lihtenštajna) - četiri gola. Nitko sretniji od njega.

A dok Portugalac s Al-Nassrom čeka nove izazove u saudijskom prvenstvu, nekoliko slobodnih dana iskoristio je kako bi posjetio španjolsku prijestolnicu, Madrid.

Ronaldo se ulicama Madrida provozao u jednom od najekskluzivnijih Bugattijevih modela, "Centodieciju" (hrv. prijevod, stodeset), a Portugalac je vlasnik jednog od samo deset takvih automobila na tržištu.

Bugatti Centodieci ima čudesnih 1600 konjskih snaga, može doseći brzinu od 380 km/h, od 0 do 100 km/h ubrzava za samo 2,1 sekunde, a vrijedi čak 10 milijuna eura. Pravi dragulj automobilističke industrije.

Iako mu je luksuzni automobil dostavljen još uoči Svjetskog prvenstva u Katru, ovo je prvi put da možemo vidjeti Ronalda za volanom Centodiecija, koji je stvoren za 110. rođendan (2019.) ekskluzivnog brenda Volkswagen grupe.

Ronaldo je poznat kao ljubitelj luksuznih 'jurilica' koji posjeduje nekoliko modela francuskog proizvođača Bugattija, međutim Centodieci nije najskuplji niti najekskluzivniji Bugattijev model. Među najposebnijima je, no nije 'vrh vrhova'.

To mjesto rezervirano je za Bugatti Voiture Noire, jedinstveno automobilističko remek-djelo, također stvoren 2019., koji do pojave Rolls-Royce Boat Taila, s cijenom od 15 milijuna eura, bio najskuplji automobil na svijetu. Špekuliralo se da Portugalac posjeduje i taj Bugatti, međutim on je u vlasništvu obitelji Ferdinanda Piëcha, predsjednika Volkswagen grupe koji je preminuo 2019.

