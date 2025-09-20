PROJEKTILI U MREŽI
VIDEO Pogledajte senzacionalne golove Hoxhe i Bakrara kojima su srušili Hajduk na Poljudu
HAJDUK - DINAMO 0-2 ‘Modri’ su se odvojili na tablici od ‘bilih’ na +3. Sredinom prvog dijela Beljo je imao veliku priliku, ali mu je Ivušić maestralno obranio udarac. U 44. minuti Hoxha je na centru primio loptu, sjurio se prema golu i preciznim udarcem matirao Ivušića. U 80. minuti konačni rezultat postavio je Bakrar spektakularnim golom kojim je probio mrežu ispod sjeverne tribine.
