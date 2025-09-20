VIDEO Pogledajte senzacionalne golove Hoxhe i Bakrara kojima su srušili Hajduk na Poljudu

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Opsadno stanje u Slavoniji. Čak 11.600 svinja pobit će radi kuge Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Snježane Krnetić: Tuga u Križevcima, Matija izgubio suprugu u naletu pijanog vozača na Viru. Sin mu je ostao invalid, ozlijeđeno je bilo još dvoje njihove djece. Opsadno stanje u Slavoniji, zbog afričke svinjske kuge pobit će 11.600 svinja. Zadar nema svog neonatologa. Godišnjica bitke za Vukovar. Prosvjed protiv stranih radnika u Hrvatskoj. Vučić organizirao vojnu paradu.

