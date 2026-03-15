VIDEO Pogledajte sjajnu večer Petra Muse! Pao je novi hattrick

Hrvatski reprezentativac u dresu Dallasa Petar Musa (27) trenutačno je najbolji strijelac MLS-a. Na susretu koji se igrao od 1.30 sati sa subote na nedjelju Dallas je ugostio San Diego, a rezultat je bio 3-3. Sva tri gola za domaći sastav zabio je hrvatski topnik i s pet pogodaka ove sezone nakon četiri kola zasjeo je na vrh liste strijelaca.

Prvi gol zabio je u 41. minuti nakon pogreške protivničkog defenzivca koji je izgubio posjed u svom kaznenom prostoru. Dobio je povratnu loptu od Kaicka, pucao i prvi pokušaj mu je Fink obranio, ali drugi ne.

Drugi gol zabio je iz penala u 54. minuti utakmice. Sjajno je pucao u golmanovu desnu, a Fink se bacio na lijevu stranu. Bio je to sjajno izveden penal s mnogo snage i preciznosti kojeg bi teško protivnički golman obranio i da je pogodio stranu.

Treći gol zabio je u petoj minuti sudačke nadoknade za konačni rezultat (3-3). Kamungo je napravio sjajan solo prodor u protivnički kazneni prostor te odigrao dobro postavljenog Musu koji je poentirao za hattrick.

Zadnji hattrick zabio je u pobjedi Dallasa protiv Minnesote (5-3) 20. lipnja 2024. godine. Iz utakmice u utakmicu dokazuje da je u sjajnoj formi, a to je primijetio i izbornik Zlatko Dalić koji ga je uvrstio na popis za prijateljske utakmice protiv Kolumbije 26. i Brazila 31. ožujka.